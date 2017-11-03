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"Кельн" одержал волевую победу над БАТЭ

"Арсенал" не смог обыграть "Црвену Звезду" (0:0) в матче группового турнира Лиги Европы.

Лига Европы

4 тур

"Кёльн" - БАТЭ 1:1

Голы: Цоллер, 16, Милунович, 31, Сигневич, 33, Осако, 54, Гирасси, 63, Осако, 82, Йойич, 90

"Кёльн": Хорн, Соренсен, Рауш, Марох, Хайнц, Леман, Клеменс (Осако, 46), Озкан, Биттенкорт, Гирасси (Йойич, 69), Цоллер (Ольковски, 83)

БАТЭ: Щербицкий, Поляков, Гайдучик (Туоминен, 81), Милунович, Риос, Драгун, Володько (Родионов, 70), Иванич, Стасевич, Гордейчук (Володько, 60), Сигневич

Предупреждения: Гайдучик, 45, Милунович, 53, Сигневич, 59, Стасевич, 61, Соренсен, 79, Марох, 84

"Арсенал" - "Црвена Звезда" 0:0

"Арсенал": Мейси, Холдинг, Дебюши, Мэйтленд-Найлс, Эль-Ненни, Коклен, Уилшир, Уиллок (Нкетиа, 68), Нелсон, Жиру, Уолкотт

"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Савич, Гобелич, Крстичич, Таллек, Срнич (Рачич, 86), Дональд, Каку (Милич, 70), Боакье, Радоньич (Пешич, 89)

Предупреждения: Холдинг, 70
Теги: Кельн БАТЭ Арсенал Црвена Звезда
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