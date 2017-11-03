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Квинси Промес вызван в сборную Голландии

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат назвал 25 футболистов, вызванных на ближайшие товарищеские матчи. Среди них оказался полузащитник "Спартака" Квинси Промес.

Голландия сыграет 9 ноября с шотландцами в Абердине, а через пять дней подопечные Адвоката встретятся с Румынией в Бухаресте.
Теги: Промес Сборная Голландии
Сегодня, 14:34
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