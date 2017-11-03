Квинси Промес вызван в сборную Голландии

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат назвал 25 футболистов, вызванных на ближайшие товарищеские матчи. Среди них оказался полузащитник "Спартака" Квинси Промес.Голландия сыграет 9 ноября с шотландцами в Абердине, а через пять дней подопечные Адвоката встретятся с Румынией в Бухаресте.