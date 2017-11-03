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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Зенита"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Зенита" по итогам гостевого матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом" (1:1).

Комиссия оценит действия фанатов сине-бело-голубых, которые использовали пиротехнические средства, бросали посторонние предметы и нанесли ущерб стадиону. В отношении норвежского клуба также открыто дисциплинарное дело, фанаты которого тоже использовали пиротехнические средства.
Теги: Зенит Русенборг
Сегодня, 18:28
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