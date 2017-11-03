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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (2)
Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (2)
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Зенита"
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Зенита" по итогам гостевого матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом" (1:1).
Комиссия оценит действия фанатов сине-бело-голубых, которые использовали пиротехнические средства, бросали посторонние предметы и нанесли ущерб стадиону. В отношении норвежского клуба также открыто дисциплинарное дело, фанаты которого тоже использовали пиротехнические средства.
Комиссия оценит действия фанатов сине-бело-голубых, которые использовали пиротехнические средства, бросали посторонние предметы и нанесли ущерб стадиону. В отношении норвежского клуба также открыто дисциплинарное дело, фанаты которого тоже использовали пиротехнические средства.
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