УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Зенита" по итогам гостевого матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом" (1:1).Комиссия оценит действия фанатов сине-бело-голубых, которые использовали пиротехнические средства, бросали посторонние предметы и нанесли ущерб стадиону. В отношении норвежского клуба также открыто дисциплинарное дело, фанаты которого тоже использовали пиротехнические средства.