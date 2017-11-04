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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владимир Маминов: "Тюмень"заслуженно победила хорошего соперника
Главный тренер "Тюмени" Владимир Маминов прокомментировал волевую победу над "Зенитом-2" (2:1) в 21-м туре ФНЛ.
"Хочу поздравить ребят с выездной победой и отметить тот момент, что нам удалось провести целостный хороший матч. Задание на игру выполнили. Сыграли там, где нужно. Считаю плюсом, что в первом тайме, когда сами себе осложнили задачу, получили пенальти, руки не опустили, продолжили игру в том же ключе. Думаю, заслуженно сегодня победили хорошего и сильного соперника.
Почему у нас такое положение в турнирной таблице? Есть много объективных причин. Я просто рад тому, что мы потихоньку выбираемся из этой ситуации. Надеюсь, у нас будет поступательное движение вперёд", - передает слова Маминова официальный сайт "Зенита".
"Хочу поздравить ребят с выездной победой и отметить тот момент, что нам удалось провести целостный хороший матч. Задание на игру выполнили. Сыграли там, где нужно. Считаю плюсом, что в первом тайме, когда сами себе осложнили задачу, получили пенальти, руки не опустили, продолжили игру в том же ключе. Думаю, заслуженно сегодня победили хорошего и сильного соперника.
Почему у нас такое положение в турнирной таблице? Есть много объективных причин. Я просто рад тому, что мы потихоньку выбираемся из этой ситуации. Надеюсь, у нас будет поступательное движение вперёд", - передает слова Маминова официальный сайт "Зенита".
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