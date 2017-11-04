Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Владимир Маминов: "Тюмень"заслуженно победила хорошего соперника

Главный тренер "Тюмени" Владимир Маминов прокомментировал волевую победу над "Зенитом-2" (2:1) в 21-м туре ФНЛ.

"Хочу поздравить ребят с выездной победой и отметить тот момент, что нам удалось провести целостный хороший матч. Задание на игру выполнили. Сыграли там, где нужно. Считаю плюсом, что в первом тайме, когда сами себе осложнили задачу, получили пенальти, руки не опустили, продолжили игру в том же ключе. Думаю, заслуженно сегодня победили хорошего и сильного соперника.

Почему у нас такое положение в турнирной таблице? Есть много объективных причин. Я просто рад тому, что мы потихоньку выбираемся из этой ситуации. Надеюсь, у нас будет поступательное движение вперёд", - передает слова Маминова официальный сайт "Зенита".
Теги: Маминов Тюмень
Сегодня, 15:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.