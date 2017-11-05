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Маурисио Почеттино: сегодня я не променяю "Тоттенхэм" на любой другой клуб мира

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что счастлив в клубе и на собирается уходить.

"На сегодняшний день я не променяю "Тоттенхэм" на любой другой клуб мира, потому что я весь отдаюсь работе, потому что клуб заслуживает иметь таких людей, которые думают о нем, болельщиках, игроках и структурах, которые позволяют нам жить такой невероятной жизнью", - цитирует Почеттино ESPN.
Теги: Почеттино Тоттенхэм
Сегодня, 13:23
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