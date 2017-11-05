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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
"Хоффенхэйм" разгромил "Кельн"
Чемпионат Германии
11 тур
"Кёльн" - "Хоффенхайм" 0:3
Гол: Гайгер, 10, Вагнер, 54 (пен.), 80
"Кельн": Хорн, Ольковски, Рауш, Марох, Хайнц, Леман (Соренсен, 79), Озкан (Йойич, 58), Биттенкорт, Цоллер (Хандверкер, 67), Осако, Гирасси
"Хоффенхайм": Бауман, Акпогума, Пош, Шульц, Гриллич, Фогт, Демирбай, Гайгер (Полянски, 77), Амири (Крамарич, 67), Ут, Вагнер (Нортвейт, 82)
Предупреждения: Фогт, 23, Биттенкорт, 28, Осако, 39, Демирбай, 54, Ольковски, 58, Йойич, 64, Вагнер, 76
11 тур
"Кёльн" - "Хоффенхайм" 0:3
Гол: Гайгер, 10, Вагнер, 54 (пен.), 80
"Кельн": Хорн, Ольковски, Рауш, Марох, Хайнц, Леман (Соренсен, 79), Озкан (Йойич, 58), Биттенкорт, Цоллер (Хандверкер, 67), Осако, Гирасси
"Хоффенхайм": Бауман, Акпогума, Пош, Шульц, Гриллич, Фогт, Демирбай, Гайгер (Полянски, 77), Амири (Крамарич, 67), Ут, Вагнер (Нортвейт, 82)
Предупреждения: Фогт, 23, Биттенкорт, 28, Осако, 39, Демирбай, 54, Ольковски, 58, Йойич, 64, Вагнер, 76
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