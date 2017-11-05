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"Хоффенхэйм" разгромил "Кельн"

Чемпионат Германии

11 тур

"Кёльн" - "Хоффенхайм" 0:3

Гол: Гайгер, 10, Вагнер, 54 (пен.), 80

"Кельн": Хорн, Ольковски, Рауш, Марох, Хайнц, Леман (Соренсен, 79), Озкан (Йойич, 58), Биттенкорт, Цоллер (Хандверкер, 67), Осако, Гирасси

"Хоффенхайм": Бауман, Акпогума, Пош, Шульц, Гриллич, Фогт, Демирбай, Гайгер (Полянски, 77), Амири (Крамарич, 67), Ут, Вагнер (Нортвейт, 82)

Предупреждения: Фогт, 23, Биттенкорт, 28, Осако, 39, Демирбай, 54, Ольковски, 58, Йойич, 64, Вагнер, 76
Теги: Хоффенхайм Кельн
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