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Валерий Рейнгольд: "Спартак" сокращает тот большой отрыв и потихоньку включается в чемпионскую гонку

Валерий Рейнгольд: "Спартак" сокращает тот большой отрыв и потихоньку включается в чемпионскую гонку Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в 16-м туре Премьер-Лиги с "Уфой" (3:1).

- Могу сказать, что "Спартак" обыграл очень серьезную команду. Забивали все те люди, которые весь сезон забивают. Я думаю, что отправить три мяча уфимской команде - это серьезное достижение, потому что уфимцы всегда славятся своей слаженной и организованной обороной. Не каждому такое удается, три мяча забить надо еще уметь. В последнее время спартаковцы показывают хороший уровень игры и постепенно обретают свои былые кондиции. Надеюсь, что они в таком же темпе продолжат налаживать игровые связи и взаимопонимание, потому что по составу красно-белые должны претендовать на самые высокие позиции. Я также еще сегодня смотрел "Локомотив" - ЦСКА и "Рубин" - "Зенит". Что обе московские команды, что клуб из Санкт-Петербурга - все потеряли очки, и поэтому можно сказать, что спартаковцы потихоньку включаются в чемпионскую гонку, потому что красно-белые понемногу, но тот большой отрыв сокращают. Спартаковцы их начинают догонять, ведь отрыв от армейцев всего одно очко отставание, от питерцев уже пять очков, а там железнодорожники недалеко - восемь. Поэтому я считаю, что борьба только начинается. Мое мнение однозначное - интрига будет приличная. Я еще раз говорю, что "Спартак" пустился в погоню, и если спартаковцы обыграют в следующем туре "Краснодар" на выезде, то красно-белые будут прямыми кандидатами на то, чтобы вклиниться в тройку лидеров нашего российского футбола. Все зависит, конечно, от ключевой игры против краснодарцев.

- Перерыв на матчи сборных сейчас на пользу команде или наоборот?

- Кому как. Например, играющим ребятам, которые вошли в этот ритм, этот перерыв пойдет им во вред - это мое мнение. Людям, которые не часто выходят на поле в основном составе, это может и пойдет на пользу. Вообще, когда футболист входит в ритм игровой и делает перерыв на матчи сборных, то я считаю, что это отрицательно сказывается как на игроках, так и на всей команде. Потому что команда набирает обороты, а спартаковцы набирают обороты - это видно по очковому балансу. Не потому что я хвалю "Спартак", я говорю по факту и всегда говорил, что нельзя списывать красно-белых со счетов, эта команда будет бороться за самые высокие места. Поэтому футболистам, которые входят в этот игровой ритм, перерыв всегда будет мешать, потому что сразу обратно войти в оптимальные кондиции не всегда получается, обычно это может занять немаленькое количество времени.
Теги: Рейнгольд Спартак Уфа
Сегодня, 22:26
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№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:38) #
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online

Цитата: mah
Напишет, что судью был не равнодушен к спартаку и благодаря ему он выиграл.

Ты, урод , посмотри сколько , минусов вотнули коту, ваши ***асы.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№9 Написал: mah IBIZA (Сегодня, 23:36) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
При неудачах уже вечером Червиченко тут как тут, сегодня пока не видно. Ищет бочку дегтя.

Напишет, что судья был не равнодушен к спартаку и благодаря ему он выиграл.


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 23:32) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
При неудачах уже вечером Червиченко тут как тут, сегодня пока не видно. Ищет бочку дегтя.
Регистрация: 20.03.2014
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:57) #
  • -7
  •  (9)
online

О Блядь.. Кот рассмеялся тихо
Мастер спорта , а глаза как у урода. Кот точно и конкреи=тно дал уроду в глаз. . И ник-то бы не бы не улыбнулся . Это было правильно
Он Пиздел, очень много. . Кот сказал ему - ты гавно и Орлов тот же гавно твоё. . только несколько людей знали. что кто прав.Кот был прав как всегда
Минусуют пиадарасики,. кот знает о чём говорит.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:48) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Краснодар еще обыграть нужно, тем более быки дома и на выезде с топами две разные команды.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№5 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 22:44) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Челси»
Странно, до октября, покуда Зенит был на коне, этот Фот друг, говорил совершенно иначе fearful
Весна покажет кто и где срал (с)
В этом случаи, после скорой игры "Спартак- Зенит" Валерий или опять запишет Спам в неудачники или же впадёт в экстаз)
Поживём, посмотрим.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017
№4 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 22:43) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Leksiq
он же недавно говорил, что Спартаку звиздец и пол команды надо разогнать, или я что-то путаю?

А ты знаешь хоть одного адекватного эксперта? Вообще, эксперт от футбола, априори дoлбoеб. Читатели обычные адекватней.
Регистрация: 27.04.2009
№3 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 22:36) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
И мы будем терять очки. Нет пока ничего уверенного...


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 22:35) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Leksiq
он же недавно говорил, что Спартаку звиздец и пол команды надо разогнать, или я что-то путаю?

это же флюгер ...
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: Leksiq (Сегодня, 22:33) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
он же недавно говорил, что Спартаку звиздец и пол команды надо разогнать, или я что-то путаю?
Регистрация: 15.06.2011
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