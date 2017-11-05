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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Рейнгольд: "Спартак" сокращает тот большой отрыв и потихоньку включается в чемпионскую гонку
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в 16-м туре Премьер-Лиги с "Уфой" (3:1).
- Могу сказать, что "Спартак" обыграл очень серьезную команду. Забивали все те люди, которые весь сезон забивают. Я думаю, что отправить три мяча уфимской команде - это серьезное достижение, потому что уфимцы всегда славятся своей слаженной и организованной обороной. Не каждому такое удается, три мяча забить надо еще уметь. В последнее время спартаковцы показывают хороший уровень игры и постепенно обретают свои былые кондиции. Надеюсь, что они в таком же темпе продолжат налаживать игровые связи и взаимопонимание, потому что по составу красно-белые должны претендовать на самые высокие позиции. Я также еще сегодня смотрел "Локомотив" - ЦСКА и "Рубин" - "Зенит". Что обе московские команды, что клуб из Санкт-Петербурга - все потеряли очки, и поэтому можно сказать, что спартаковцы потихоньку включаются в чемпионскую гонку, потому что красно-белые понемногу, но тот большой отрыв сокращают. Спартаковцы их начинают догонять, ведь отрыв от армейцев всего одно очко отставание, от питерцев уже пять очков, а там железнодорожники недалеко - восемь. Поэтому я считаю, что борьба только начинается. Мое мнение однозначное - интрига будет приличная. Я еще раз говорю, что "Спартак" пустился в погоню, и если спартаковцы обыграют в следующем туре "Краснодар" на выезде, то красно-белые будут прямыми кандидатами на то, чтобы вклиниться в тройку лидеров нашего российского футбола. Все зависит, конечно, от ключевой игры против краснодарцев.
- Перерыв на матчи сборных сейчас на пользу команде или наоборот?
- Кому как. Например, играющим ребятам, которые вошли в этот ритм, этот перерыв пойдет им во вред - это мое мнение. Людям, которые не часто выходят на поле в основном составе, это может и пойдет на пользу. Вообще, когда футболист входит в ритм игровой и делает перерыв на матчи сборных, то я считаю, что это отрицательно сказывается как на игроках, так и на всей команде. Потому что команда набирает обороты, а спартаковцы набирают обороты - это видно по очковому балансу. Не потому что я хвалю "Спартак", я говорю по факту и всегда говорил, что нельзя списывать красно-белых со счетов, эта команда будет бороться за самые высокие места. Поэтому футболистам, которые входят в этот игровой ритм, перерыв всегда будет мешать, потому что сразу обратно войти в оптимальные кондиции не всегда получается, обычно это может занять немаленькое количество времени.
- Могу сказать, что "Спартак" обыграл очень серьезную команду. Забивали все те люди, которые весь сезон забивают. Я думаю, что отправить три мяча уфимской команде - это серьезное достижение, потому что уфимцы всегда славятся своей слаженной и организованной обороной. Не каждому такое удается, три мяча забить надо еще уметь. В последнее время спартаковцы показывают хороший уровень игры и постепенно обретают свои былые кондиции. Надеюсь, что они в таком же темпе продолжат налаживать игровые связи и взаимопонимание, потому что по составу красно-белые должны претендовать на самые высокие позиции. Я также еще сегодня смотрел "Локомотив" - ЦСКА и "Рубин" - "Зенит". Что обе московские команды, что клуб из Санкт-Петербурга - все потеряли очки, и поэтому можно сказать, что спартаковцы потихоньку включаются в чемпионскую гонку, потому что красно-белые понемногу, но тот большой отрыв сокращают. Спартаковцы их начинают догонять, ведь отрыв от армейцев всего одно очко отставание, от питерцев уже пять очков, а там железнодорожники недалеко - восемь. Поэтому я считаю, что борьба только начинается. Мое мнение однозначное - интрига будет приличная. Я еще раз говорю, что "Спартак" пустился в погоню, и если спартаковцы обыграют в следующем туре "Краснодар" на выезде, то красно-белые будут прямыми кандидатами на то, чтобы вклиниться в тройку лидеров нашего российского футбола. Все зависит, конечно, от ключевой игры против краснодарцев.
- Перерыв на матчи сборных сейчас на пользу команде или наоборот?
- Кому как. Например, играющим ребятам, которые вошли в этот ритм, этот перерыв пойдет им во вред - это мое мнение. Людям, которые не часто выходят на поле в основном составе, это может и пойдет на пользу. Вообще, когда футболист входит в ритм игровой и делает перерыв на матчи сборных, то я считаю, что это отрицательно сказывается как на игроках, так и на всей команде. Потому что команда набирает обороты, а спартаковцы набирают обороты - это видно по очковому балансу. Не потому что я хвалю "Спартак", я говорю по факту и всегда говорил, что нельзя списывать красно-белых со счетов, эта команда будет бороться за самые высокие места. Поэтому футболистам, которые входят в этот игровой ритм, перерыв всегда будет мешать, потому что сразу обратно войти в оптимальные кондиции не всегда получается, обычно это может занять немаленькое количество времени.
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