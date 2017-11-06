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Сердар Таски: еще достаточно времени, чтобы согласовать новый контракт

Защитник "Спартака" Сердар Таски прокомментировал победу над "Уфой" (3:1) и высказался о возможности подписания нового контракта с красно-белыми.

"Получился достаточно тяжелый матч, всегда сложно играть против команд, которые обороняются вдесятером. Думаю, что гол Промеса стал переломным в матче с "Уфой" и придал нам уверенности. Хорошо, что победили, но нам шаг за шагом нужно двигаться дальше.

Через шесть месяцев у меня заканчивается контракт, но я хотел бы остаться в "Спартаке" и не раз говорил об этом. Думаю, что еще достаточно времени, чтобы найти решение и согласовать все детали", – передает слова Таски ТАСС.
Теги: Таски Спартак
Сегодня, 09:52
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