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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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01:20
Анонс 22-го тура ФНЛ
Анонс 22-го тура ФНЛ
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Вчера, 22:05
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Вчера, 19:44
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Илья Жигулев: у нас нет больше права на ошибку
Вчера, 19:09
Игорь Денисов: ни для кого не секрет наши отношения с Черчесовым. Меня в сборной не будет (49)
Игорь Денисов: ни для кого не секрет наши отношения с Черчесовым. Меня в сборной не будет (49)
Вчера, 18:14
Полиция Кубани передает опыт работы на больших мероприятиях регионам, где пройдет ЧМ-2018
Полиция Кубани передает опыт работы на больших мероприятиях регионам, где пройдет ЧМ-2018
Вчера, 18:07
Далер Кузяев: Рамзан Кадыров - хороший футболист, человек спортивный, – себя держит в отличной форме (4)
Далер Кузяев: Рамзан Кадыров - хороший футболист, человек спортивный, – себя держит в отличной форме (4)
Вчера, 17:28
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Славолюб Муслин может возглавить сборную Боснии и Герцеговины (2)
Вчера, 16:27
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Сослан Джанаев выбран лучшими игроком матча с "Зенитом" (1)
Анонс 22-го тура ФНЛ
В 22-ом туре "Оренбург" сразится с "Енисеем", а "Тамбов" попробует взять реванш у "Балтики". Все самое интересное в предстоящем туре в анонсе Rusfootball.info
Голод во Владивостоке
Перед крайним матчем с «Химками» из стана «Луча» появились комментарии игроков, которые сетуют на задержки зарплаты. Отсутствие условий на тренировках. Никогда такого не было и вот тебе на! Примерно в этот же период начались истории в прошлом сезоне. Как правило, команда в такие периоды собирается и вопреки всему набирает очки. Болельщики не бросили клуб в беде. Они пришли в гости домой к футболистам и накормили их супом. Тренер Хорняк уже начал шутить, что команда побеждает в гостях чаще, потому что там бесплатно кормят. Посмотрим, как отплатят за это игроки своим фанатам в игре с «Волгарем». У которого таких проблем не было почти никогда. Да и в этом сезоне пока полный порядок и борьба за стыковые матчи.
Реванш Тамбова
«Тамбову» крайне не повезло в начале сезона встретиться с «Балтикой», которая шла без сбоев. Так и подопечным Талалаева ничего не получилось противопоставить калининградскому клубу. «Балтика» без проблем победила со счетом 3:0. Сейчас тамбовцы – фавориты этой пары. Калининградцы находятся в яме. Отсутствует, как результат, так и хоть какая-то игра. Клуб очень просто пропускает мячи на контратаках, а в позиционной игре все очень скудно. «Тамбову» с его резкими встречными атаками будет сложно не забить и взять реванш за летний разгром.
"Томь" - "Крылья Советов"
В начале чемпионата «Томь» выдала серию провальных игр. Три поражения подряд. Два из них в три мяча. Томичи приезжали в Самару в статусе безнадежного аутсайдера к фавориту лиги. Все закончилось неожиданно: Анте Пульич принес победу и прервал сухую серию Евгения Конюхова. После той встречи Тихонов прошелся по своим игрокам. Резкая пресс-конференция привела к затяжной победной серии. С тех пор «Томь» мало, что изменилось. «Томь» играет временами хорошо, но все равно в зоне вылета, а «Крылья» ведут борьбу за вторую путевку с «Оренбургом». Но досада за домашнее поражение наверняка осталась. «Крылья» потихоньку оживают после октябрьского кризиса. «Томи» будет тяжко.
Матч тура
Главная игра среды пройдет в Оренбурге. Там сойдется третий и первый клуб лиги. Гости уже не могут победить три встречи с учетом кубковой игры во Владивостоке. Оренбуржцы в свою очередь налегке победили в Калининграде. По последним играм складывается ощущение, что «Енисей» мысленно в отпуске. Хочется ошибаться. Но ждать сюрприза будет трудно, так как хозяева не проигрывают дома со второго тура первенства. «Оренбург» себе не может позволить так отдыхать. Команда явно стремится до конца 2017 обойти «Крылья Советов».
Шинник дарит очки
Ярославский коллектив продолжает сменять удачные серии с менее хорошими. Последние два матча «Шинник» не может выиграть у аутсайдеров лиги: ничья с «Ротором» и поражение от «Факела». У «Кубани» хорошей полосы не было с начала чемпионата. Тем не менее оптимизм вселяют последние игры, а также победа над ярославцами в первом круге.
Трудный выезд в Новосибирск
«Зенит-2» не может победить в гостях уже шесть встреч. «Сибирь» преодолела затяжную серию неудач и выдала два шикарных матча против лидеров первенства: разгром «Балтики» и ничья с «Енисеем». Подвига вряд ли стоит ожидать от питерцев, однако наиграть на гол Панюкова очень нужно. «Енисей» не в лучших кондициях, поэтому Андрею догонять Козлова необходимо здесь и сейчас.
22-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Голод во Владивостоке
Перед крайним матчем с «Химками» из стана «Луча» появились комментарии игроков, которые сетуют на задержки зарплаты. Отсутствие условий на тренировках. Никогда такого не было и вот тебе на! Примерно в этот же период начались истории в прошлом сезоне. Как правило, команда в такие периоды собирается и вопреки всему набирает очки. Болельщики не бросили клуб в беде. Они пришли в гости домой к футболистам и накормили их супом. Тренер Хорняк уже начал шутить, что команда побеждает в гостях чаще, потому что там бесплатно кормят. Посмотрим, как отплатят за это игроки своим фанатам в игре с «Волгарем». У которого таких проблем не было почти никогда. Да и в этом сезоне пока полный порядок и борьба за стыковые матчи.
Реванш Тамбова
«Тамбову» крайне не повезло в начале сезона встретиться с «Балтикой», которая шла без сбоев. Так и подопечным Талалаева ничего не получилось противопоставить калининградскому клубу. «Балтика» без проблем победила со счетом 3:0. Сейчас тамбовцы – фавориты этой пары. Калининградцы находятся в яме. Отсутствует, как результат, так и хоть какая-то игра. Клуб очень просто пропускает мячи на контратаках, а в позиционной игре все очень скудно. «Тамбову» с его резкими встречными атаками будет сложно не забить и взять реванш за летний разгром.
"Томь" - "Крылья Советов"
В начале чемпионата «Томь» выдала серию провальных игр. Три поражения подряд. Два из них в три мяча. Томичи приезжали в Самару в статусе безнадежного аутсайдера к фавориту лиги. Все закончилось неожиданно: Анте Пульич принес победу и прервал сухую серию Евгения Конюхова. После той встречи Тихонов прошелся по своим игрокам. Резкая пресс-конференция привела к затяжной победной серии. С тех пор «Томь» мало, что изменилось. «Томь» играет временами хорошо, но все равно в зоне вылета, а «Крылья» ведут борьбу за вторую путевку с «Оренбургом». Но досада за домашнее поражение наверняка осталась. «Крылья» потихоньку оживают после октябрьского кризиса. «Томи» будет тяжко.
Матч тура
Главная игра среды пройдет в Оренбурге. Там сойдется третий и первый клуб лиги. Гости уже не могут победить три встречи с учетом кубковой игры во Владивостоке. Оренбуржцы в свою очередь налегке победили в Калининграде. По последним играм складывается ощущение, что «Енисей» мысленно в отпуске. Хочется ошибаться. Но ждать сюрприза будет трудно, так как хозяева не проигрывают дома со второго тура первенства. «Оренбург» себе не может позволить так отдыхать. Команда явно стремится до конца 2017 обойти «Крылья Советов».
Шинник дарит очки
Ярославский коллектив продолжает сменять удачные серии с менее хорошими. Последние два матча «Шинник» не может выиграть у аутсайдеров лиги: ничья с «Ротором» и поражение от «Факела». У «Кубани» хорошей полосы не было с начала чемпионата. Тем не менее оптимизм вселяют последние игры, а также победа над ярославцами в первом круге.
Трудный выезд в Новосибирск
«Зенит-2» не может победить в гостях уже шесть встреч. «Сибирь» преодолела затяжную серию неудач и выдала два шикарных матча против лидеров первенства: разгром «Балтики» и ничья с «Енисеем». Подвига вряд ли стоит ожидать от питерцев, однако наиграть на гол Панюкова очень нужно. «Енисей» не в лучших кондициях, поэтому Андрею догонять Козлова необходимо здесь и сейчас.
22-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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