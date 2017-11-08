Саломон Калу: непопадание Кот-д'Ивуара на ЧМ-2018 будет катастрофой

Форвард сборной Кот-д’Ивуара Саломон Калу заявил, что национальная команда должна обеспечивать себе путевку на чемпионат мира, который пройдет следующим летом в России."Будет катастрофа, если мы не попадем на ЧМ. Нам нужно винить в этом только себя. Нам некого винить, мы должны взять ответственность на себя. У нас есть последний шанс. Мы обыгрываем Марокко и выходим", - цитирует футболиста DW Sports.