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Саломон Калу: непопадание Кот-д'Ивуара на ЧМ-2018 будет катастрофой

Форвард сборной Кот-д’Ивуара Саломон Калу заявил, что национальная команда должна обеспечивать себе путевку на чемпионат мира, который пройдет следующим летом в России.

"Будет катастрофа, если мы не попадем на ЧМ. Нам нужно винить в этом только себя. Нам некого винить, мы должны взять ответственность на себя. У нас есть последний шанс. Мы обыгрываем Марокко и выходим", - цитирует футболиста DW Sports.
Теги: Сборная Кот-д’Ивуара
Сегодня, 17:03
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
а кто с Африки вышел уже?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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