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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
Саломон Калу: непопадание Кот-д'Ивуара на ЧМ-2018 будет катастрофой
Форвард сборной Кот-д’Ивуара Саломон Калу заявил, что национальная команда должна обеспечивать себе путевку на чемпионат мира, который пройдет следующим летом в России.
"Будет катастрофа, если мы не попадем на ЧМ. Нам нужно винить в этом только себя. Нам некого винить, мы должны взять ответственность на себя. У нас есть последний шанс. Мы обыгрываем Марокко и выходим", - цитирует футболиста DW Sports.
"Будет катастрофа, если мы не попадем на ЧМ. Нам нужно винить в этом только себя. Нам некого винить, мы должны взять ответственность на себя. У нас есть последний шанс. Мы обыгрываем Марокко и выходим", - цитирует футболиста DW Sports.
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