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Сборная Нидерландов выиграла у Шотландии в товарищеском матче

Сборная Шотландии в товарищеском матче принимала на своём поле команду Нидерландов.

Товарищеский матч

Шотландия - Нидерланды 0:1

Голы: Депай, 40

Шотландия: Гордон, Робертсон, Берра (Малгрю, 46), Тирни, Джек, МакГинн, Форрест (Фрейзер, 71), Маклин, Филлипс, Макгрегор (Каммингс, 87), Кристи

Нидерланды: Силлессен, Фосу-Менса (Велтман, 72), Аке, Блинд, Дейк, Рекик, Вейналдум, Стротман, Промес (Бергёйс, 76), Бабель, Депай

Предупреждения: МакГинн, 64, Стротман, 74
Теги: Сборная Нидерландов Сборная Шотландии
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