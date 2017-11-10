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Валерий Непомнящий: игроки сборной Камеруна смотрели на меня как мартышки

Бывший главный тренер сборной Камера Валерий Непомнящий вспомнил о работе с африканской командой.

"На первой встрече со сборной Камеруна я, мягко говоря, офигел. Должны были появиться не меньше 22 человек, вышли четыре. Кто во что одет – кто в шортах, кто в штанах.

Стоят и смотрят на меня такие... Камерунцы – наивные ребята, так смотрят... Есть мартышки, которые смотрят большими немигающими глазами. Так и эти смотрели: "Ну и что?". Это надо было видеть. Я не знал, что делать", - сказал Непомнящий в интервью youtube-каналу "ЛетМиСпик".
Теги: Непомнящий Сборная Камеруна
Сегодня, 02:02
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№2 Написал: Андрей Лихачёв (Сегодня, 02:26) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог--- http://qrf.in/lah3s1
Регистрация: 10.11.2017
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 02:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что то дедок чуть заврался. Роже Милла был явно не мартышкой, а скорее гиббоном
Регистрация: 22.09.2007
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