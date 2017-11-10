Валерий Непомнящий: игроки сборной Камеруна смотрели на меня как мартышки

Бывший главный тренер сборной Камера Валерий Непомнящий вспомнил о работе с африканской командой."На первой встрече со сборной Камеруна я, мягко говоря, офигел. Должны были появиться не меньше 22 человек, вышли четыре. Кто во что одет – кто в шортах, кто в штанах.Стоят и смотрят на меня такие... Камерунцы – наивные ребята, так смотрят... Есть мартышки, которые смотрят большими немигающими глазами. Так и эти смотрели: "Ну и что?". Это надо было видеть. Я не знал, что делать", - сказал Непомнящий в интервью youtube-каналу "ЛетМиСпик".