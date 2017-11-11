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Великолепный Акинфеев, неэффективное нападение и впечатляющий Рауш: оценки сборной России в матче с Аргентиной

Сборная России в очередном товарищеском матче уступила Аргентине с минимальным счётом. Свой первый матч в обновлённых «Лужниках» россияне провели достойно по счёту, но не слишком качественно по игре. При минимуме моментов подопечные Станислава Черчесова беспокоили голкипера сборной Аргентины реже, чем это удавалось Боливии и Венесуэле в квалификации ЧМ-2018. Rusfootball.info разбирает индивидуальные действия участников встречи.



Сборная России

Игорь Акинфеев – 4.5. Главным героем в составе российской сборной стал голкипер Игорь Акинфеев. В первом тайме хозяева были словно в осаде. Лишь во время стартового отрезка Смолов создал хоть какую-то остроту у чужих ворот, а дальше пришёл черёд бенефиса Акинфеева. Если бы не вратарь ЦСКА, то уже к перерыву счёт мог бы быть крупным. Голкипер записал на свой счёт как минимум два первоклассных сейва. В середине тайма он ногой отбил опаснейший удар Ди Марии в дальний угол, а в концовке – парировал удар Агуэро слёта. Во втором тайме Игорь продолжил выручать, хоть моменты у соперника были и менее явные. А ещё в одном эпизоде голкиперу сборной России помог Рауш, выбивший мяч из пустых ворот. В пропущенном голе вины Акинфеева нет: он уже был бессилен, когда Агуэро добивал мяч в ворота.

Марио Фернандес – 3.0. Крайний защитник ЦСКА получил 45 минут игрового времени, но не впечатлил. Латералю нельзя было отказать в желании и старании, Фернандес неплохо действовал в обороне, но в ЦСКА он действует совершенно иначе. Марио Фернандес практически не подключался к атакам, его фланг фактически бездействовал, что несколько удивило. Возможно, такую установку футболисту ЦСКА дал сам Станислав Черчесов, но от Фернандеса явно можно было ждать большего.

Виктор Васин – 3.0. В первом тайме футболисты аргентинской сборной неоднократно били почти от линии штрафной россиян. И здесь вину можно возложить не только на опорных полузащитников, но и на центральных защитников. Главным хайлайтом Васина стало спасение в первой половине встречи, когда он не позволил Месси переправить мяч в ворота после прострела. Тем не менее, чудовищное количество проигранных верховых единоборств, позиционные ошибки, да и медлительность при пропущенном мяче сказались на итоговой оценке защитница ЦСКА.

Георгий Джикия – 3.5. Джикия провёл матч явно лучше, чем его партнёр по обороне. Защитник «Спартака» то и дело успевал выдёргиваться в центральную зону, не позволяя вольготно принимать мяч сопернику. Также Джикия заблокировал несколько опасных ударов, да ещё и помешал Ди Марии в одном из эпизодов прицельно прострелить на дальнюю штангу. Пропущенный мяч – коллективная ответственность защитников и, конечно, линейного арбитра, не заметившего офсайд. Джикия и в том эпизоде пытался спасти, заблокировав первый удар Агуэро.

Фёдор Кудряшов – 2.5. Кудряшов провёл неоднозначный матч. С одной стороны, он гораздо чаще пытался что-то придумывать в созидании, чем другие центральные защитники, с другой стороны, многие передачи игрока российской сборной получались неточными. Во втором тайме он и вовсе стал действовать совсем невпопад, ошибаясь в простых ситуациях.

Далер Кузяев – 3.0. Второй матч Кузяева за национальную сборную получился неоднозначным. В старании хавбеку «Зенита» нельзя было отказать, но Кузяеву явно не хватало точности и расчётливости. Он проделал довольно большой объём работы, но в ряде эпизодов действовал несколько странно. Лез в обводку в центре поля на двоих, рискуя сделать опасный «обрез», раздавал странные передачи.

Константин Рауш – 4.0. Наряду с Игорем Акинфеевым этот матч себе в актив явно может занести Рауш. Именно он создал самый опасный момент в матче, закрутив мяч с углового в ворота. Но самое главное, что Рауш выглядел очень уверенно, не пытался быстрее избавиться от мяча или сыграть на вынос. Крайний защитник российской сборной был одинаково полезен и в обороне, и в атаке. Во втором тайме он спас хозяев от пропущенного гола, выбив мяч из пустых ворот. А в эпизоде с голом Агуэро претензий к Раушу быть тоже не должно: как никак, там был офсайд, а защитник российской сборной сделал всё правильно, используя искусственное положение «вне игры». Лишь в середине второго тайма Рауш допустил единственную грубую ошибку, когда позволил Сальвио выскочить из-за спины и неточно пробить по воротам из опасной позиции. В целом, игра Рауша очень понравилась. Как тут не сказать о том, что сказывается опыт игры в Бундеслиге? Когда ты постоянно встречаешься на футбольном поле с «Баварией» и «Боруссией», вряд ли тебя может испугать Месси.

Денис Глушаков – 3.5. Глушаков стал самым бьющим игроком в составе российской сборной. Впрочем, полузащитник «Спартака» явно нервничал. Находясь в отличных позициях, он бил или неточно, или прямо в Ромеро. Также стоит отметить, как Глушаков действовал против Месси. Денис умудрился несколько раз отобрать мяч у капитана аргентинцев, играя один в один, что уже дорогого стоит.

Дмитрий Полоз – 3.0. Из тройки игроков атаки больше всего выпадал именно Полоз. Неудивительно, что его заменили уже после первого тайма. Запомнился лишь хитрый удар Полоза после штрафного, который получился неточным. При этом нельзя сказать, что Дмитрий свой тайм провалил, но и выделить его особенно не за что.

Александр Кокорин – 3.0. Аналогичный вывод можно сделать и об игре Кокорина, но здесь есть небольшая поправка. Форвард «Зенита» успевал периодически опускаться на свою половину поля, помогая команде выходить из обороны в атаку. Кокорин проделал немало черновой работы, хоть и не преуспел по своему основному назначению.

Федор Смолов – 3.0. Смолов очень хотел забить аргентинцами и у него был такой шанс во втором тайме, когда форварду «Краснодара» немного не хватило роста, чтобы отправить мяч головой в пустые ворота. В целом, матч сложился для Смолова не слишком удачно. Аргентинцы здорово опекали главного бомбардира российской сборной, а тому толком и не удавалось развернуться с мячом. В актив можно лишь занести то, что Смолов держал в напряжении защитников соперника.

Игорь Смольников – 3.5. Смольников довольно здорово вошёл в игру, добавил агрессии на фланге, чаще подключался к атакам, чем это делал Марио Фернандес, которого он и поменял. Также в ряде эпизодов крайний защитник «Зенита» здорово отрабатывал в обороне, своевременно прерывая опасные атаки. Видно, что Смольников постепенно набирает форму.

Алан Дзагоев – 3,5. Дзагоев стал автором одной из самых опасных атак российской сборной. Именно он классно развернулся в центре поля, отдал пас на край, откуда и последовал навес на Смолова уже на пустые ворота. Тем не менее, стать лидером полузащиты Дзагоеву не удалось, «армеец» очень хотел проявить себя, но по своим стандартам провёл не самый лучший матч.

Александр Ерохин, Алексей Миранчук, Антон Заболотный – б/о.

Сборная Аргентины

Аргентинцы приехали в Россию не отбывать номер. Было видно, что «альбиселеста» хочет победить. И это неудивительно, учитывая эмоциональность и бескомпромиссность Сампаоли. Тем не менее, тренерский штаб аргентинцев не стал задействовать в игре всю основу. Так, игровое время получили Ло Чельсо, Павон и Пеццелья, которые впервые надели футболку аргентинской сборной.

Весь матч в составе «альбиселесты» провёл питерец Маттиас Краневиттер. Похоже, что Хорхе Сампаоли всерьёз рассчитывает на хавбека «Зенита». И этот матч он себе может занести в актив: Краневиттер не только здорово играл в подыгрыше, но ещё и неоднократно разрушал атаки соперника на стадии зарождения.

Первый канал, транслировавший эту встречу, на своём сайте предложил зрителям на протяжении 90 минут наблюдать персонально за Месси. Впрочем, вряд ли любители футбола смогли подметить что-то особенное в игре капитана сборной Аргентины. Если в первом тайме Лео регулярно включался в эпизоды, привычно раздавая опаснейшие передачи, то после перерыва активность Месси снизилась. Капитан аргентинской сборной периодически переходил на шаг, но даже при таких скоростях оставался главным действующим лицом в сборной. Интересно, как будет решать Сампаоли проблему Мессизависимости к чемпионату мира 2018 года, да и считает ли он её проблемой вообще?

Антон Мозговой, Rusfootball.info

Фото: "СЭ"/Фёдор Успенский
Теги: Сборная России Акинфеев Рауш
Сегодня, 19:09
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№16 Написал: Manchester United (Сегодня, 20:02) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: sanyapytilin
Еще виноваты Джикия и Глушаков.

ты еще Смолова обвини и Кокорина,что не спасли Игааря smile В атаке кроме опасных ударов Глушакова и вспомнить больше нечего,а заодно прокомментирую унылую игру Фернандеса в первом тайме,да и вообще за сборную в целом
Регистрация: 9.03.2017
№15 Написал: Brainman (Сегодня, 20:01) #
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online

Manchester United,
А вы матч смотрели?) Открою тайну, я никогда не считал Акинфеева суперклассным вратарём, более того, я считаю, что сейчас Лунёв лучше Акинфеева. Но конкретно в сегодняшнем матче Игорь спас от поражения с более крупным счётом.
Регистрация: 12.09.2017
№14 Написал: акула (Сегодня, 19:56) #
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online

глушаков последние 15 минут еле ноги передвигал. Акинфееев спас от разгрома.
Регистрация: 3.11.2017
№13 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:53) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Антон,сколько можно фапать на Сухоряна?оценки эпические конечно,значит в голе виноваты игроки обороны,но никак не Акинфеев smile

Еще виноваты Джикия и Глушаков. Ну и Акинфеев, конечно, виноват, он всегда виноват и во всём


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№12 Написал: Manchester United (Сегодня, 19:49) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«МЮ»
Антон,сколько можно фапать на Сухоряна?оценки эпические конечно,значит в голе виноваты игроки обороны,но никак не Акинфеев smile
Регистрация: 9.03.2017
№11 Написал: fabrikator за ЦСКА (Сегодня, 19:44) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Сыграли нормально, особенно в защите заeбись!
Регистрация: 26.09.2010
№10 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 19:43) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Алания»
С такими командами нельзя выпускать на поле больше одного напа, а сегодня вышли в старте и Кокорин, и Смолов, и Полоз. Надо было вместо двух из них братьев Миранчуков выпускать со старта, а во втором тайме нападающего менять.
Регистрация: 3.05.2015
№9 Написал: Maurizio di Mauro Самара (Сегодня, 19:37) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Могу выделить Акинфеева и Рауша, смотрелись прилично. В нападении не хватало таранного форварда, того кто бы мог мяч протащить, задавить массой. Думаю Дзюба бы неплохо вписался бы. Ну это моё сугубо личное мнение.
Регистрация: 30.03.2016
№8 Написал: ZeArt (Сегодня, 19:37) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Минус наших игроков в том что они варятся в собственной лиге.Один Рауш легионер и сразу виден совсем другой уровень игры.Скажите спасибо нашему лимиту.Если так и продолжится будет еще хуже.Уровень сопротивления и класс игроков в нашем чемпионате совсем иной нежели в ведущих лигах.
Регистрация: 15.07.2017
№7 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:33) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: GS
Еще с ЧЕ известно, что у Смолова и Кокорина в 2 напа игра не получается, что друг с другом, что с Дзюбой. Таки нет, Черчесов продолжает их вдвоем выпускать.

должен играть кто то один, а он колесо придумывает снова
Регистрация: 26.08.2010
№6 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 19:22) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Сибирячок
Цитата: sraptakpain
не он ли в голе бросил играть и потому гол то?

Вот таких дебилов как ты, кто рожает? Джикия отбил удар в упор , а добивание было в трёх метрах от него головой. Убейся нахер сразу.

тебя мама то спать не зовет, коли родила?сочувствую таким имбецилам.вас хотя тут много.и со ста профилей.можете хоть 100 минусов бахнуть.мозгов вам это не прибавит
Регистрация: 7.09.2015
№5 Написал: Zaraza Далеко (Сегодня, 19:19) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: Сибирячок
Цитата: sraptakpain
не он ли в голе бросил играть и потому гол то?

Вот таких дебилов как ты, кто рожает? Джикия отбил удар в упор , а добивание было в трёх метрах от него головой. Убейся нахер сразу.

точно.Акинфеев виноват.я понял.уг
Регистрация: 7.09.2015
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:18) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: sraptakpain
не он ли в голе бросил играть и потому гол то?

Вот таких дебилов как ты, кто рожает? Джикия отбил удар в упор , а добивание было в трёх метрах от него головой. Убейся нахер сразу.


--------------------
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№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:18) #
  • +1
  •  (3)

Еще с ЧЕ известно, что у Смолова и Кокорина в 2 напа игра не получается, что друг с другом, что с Дзюбой. Таки нет, Черчесов продолжает их вдвоем выпускать.
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:17) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Судя по статье ..играли акинфеев, Джикия, Глушаков и Рауш!! А где были другие ?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 19:15) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Шинник»
Виктор Васин – 3.0

Георгий Джикия – 3.5

а не он ли в голе бросил играть и потому гол то?
Марио Фернандес
в ЦСКА он действует совершенно иначе

таки может вопрос к тренеру сборной, который говорит что должен делать играть на поле?
Игорь Смольников – 3.5

это за что такая оценка?он несколько раз вообще дико потерял позицию
Регистрация: 7.09.2015
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