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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Великолепный Акинфеев, неэффективное нападение и впечатляющий Рауш: оценки сборной России в матче с Аргентиной
Сборная России в очередном товарищеском матче уступила Аргентине с минимальным счётом. Свой первый матч в обновлённых «Лужниках» россияне провели достойно по счёту, но не слишком качественно по игре. При минимуме моментов подопечные Станислава Черчесова беспокоили голкипера сборной Аргентины реже, чем это удавалось Боливии и Венесуэле в квалификации ЧМ-2018. Rusfootball.info разбирает индивидуальные действия участников встречи.
Сборная России
Игорь Акинфеев – 4.5. Главным героем в составе российской сборной стал голкипер Игорь Акинфеев. В первом тайме хозяева были словно в осаде. Лишь во время стартового отрезка Смолов создал хоть какую-то остроту у чужих ворот, а дальше пришёл черёд бенефиса Акинфеева. Если бы не вратарь ЦСКА, то уже к перерыву счёт мог бы быть крупным. Голкипер записал на свой счёт как минимум два первоклассных сейва. В середине тайма он ногой отбил опаснейший удар Ди Марии в дальний угол, а в концовке – парировал удар Агуэро слёта. Во втором тайме Игорь продолжил выручать, хоть моменты у соперника были и менее явные. А ещё в одном эпизоде голкиперу сборной России помог Рауш, выбивший мяч из пустых ворот. В пропущенном голе вины Акинфеева нет: он уже был бессилен, когда Агуэро добивал мяч в ворота.
Марио Фернандес – 3.0. Крайний защитник ЦСКА получил 45 минут игрового времени, но не впечатлил. Латералю нельзя было отказать в желании и старании, Фернандес неплохо действовал в обороне, но в ЦСКА он действует совершенно иначе. Марио Фернандес практически не подключался к атакам, его фланг фактически бездействовал, что несколько удивило. Возможно, такую установку футболисту ЦСКА дал сам Станислав Черчесов, но от Фернандеса явно можно было ждать большего.
Виктор Васин – 3.0. В первом тайме футболисты аргентинской сборной неоднократно били почти от линии штрафной россиян. И здесь вину можно возложить не только на опорных полузащитников, но и на центральных защитников. Главным хайлайтом Васина стало спасение в первой половине встречи, когда он не позволил Месси переправить мяч в ворота после прострела. Тем не менее, чудовищное количество проигранных верховых единоборств, позиционные ошибки, да и медлительность при пропущенном мяче сказались на итоговой оценке защитница ЦСКА.
Георгий Джикия – 3.5. Джикия провёл матч явно лучше, чем его партнёр по обороне. Защитник «Спартака» то и дело успевал выдёргиваться в центральную зону, не позволяя вольготно принимать мяч сопернику. Также Джикия заблокировал несколько опасных ударов, да ещё и помешал Ди Марии в одном из эпизодов прицельно прострелить на дальнюю штангу. Пропущенный мяч – коллективная ответственность защитников и, конечно, линейного арбитра, не заметившего офсайд. Джикия и в том эпизоде пытался спасти, заблокировав первый удар Агуэро.
Фёдор Кудряшов – 2.5. Кудряшов провёл неоднозначный матч. С одной стороны, он гораздо чаще пытался что-то придумывать в созидании, чем другие центральные защитники, с другой стороны, многие передачи игрока российской сборной получались неточными. Во втором тайме он и вовсе стал действовать совсем невпопад, ошибаясь в простых ситуациях.
Далер Кузяев – 3.0. Второй матч Кузяева за национальную сборную получился неоднозначным. В старании хавбеку «Зенита» нельзя было отказать, но Кузяеву явно не хватало точности и расчётливости. Он проделал довольно большой объём работы, но в ряде эпизодов действовал несколько странно. Лез в обводку в центре поля на двоих, рискуя сделать опасный «обрез», раздавал странные передачи.
Константин Рауш – 4.0. Наряду с Игорем Акинфеевым этот матч себе в актив явно может занести Рауш. Именно он создал самый опасный момент в матче, закрутив мяч с углового в ворота. Но самое главное, что Рауш выглядел очень уверенно, не пытался быстрее избавиться от мяча или сыграть на вынос. Крайний защитник российской сборной был одинаково полезен и в обороне, и в атаке. Во втором тайме он спас хозяев от пропущенного гола, выбив мяч из пустых ворот. А в эпизоде с голом Агуэро претензий к Раушу быть тоже не должно: как никак, там был офсайд, а защитник российской сборной сделал всё правильно, используя искусственное положение «вне игры». Лишь в середине второго тайма Рауш допустил единственную грубую ошибку, когда позволил Сальвио выскочить из-за спины и неточно пробить по воротам из опасной позиции. В целом, игра Рауша очень понравилась. Как тут не сказать о том, что сказывается опыт игры в Бундеслиге? Когда ты постоянно встречаешься на футбольном поле с «Баварией» и «Боруссией», вряд ли тебя может испугать Месси.
Денис Глушаков – 3.5. Глушаков стал самым бьющим игроком в составе российской сборной. Впрочем, полузащитник «Спартака» явно нервничал. Находясь в отличных позициях, он бил или неточно, или прямо в Ромеро. Также стоит отметить, как Глушаков действовал против Месси. Денис умудрился несколько раз отобрать мяч у капитана аргентинцев, играя один в один, что уже дорогого стоит.
Дмитрий Полоз – 3.0. Из тройки игроков атаки больше всего выпадал именно Полоз. Неудивительно, что его заменили уже после первого тайма. Запомнился лишь хитрый удар Полоза после штрафного, который получился неточным. При этом нельзя сказать, что Дмитрий свой тайм провалил, но и выделить его особенно не за что.
Александр Кокорин – 3.0. Аналогичный вывод можно сделать и об игре Кокорина, но здесь есть небольшая поправка. Форвард «Зенита» успевал периодически опускаться на свою половину поля, помогая команде выходить из обороны в атаку. Кокорин проделал немало черновой работы, хоть и не преуспел по своему основному назначению.
Федор Смолов – 3.0. Смолов очень хотел забить аргентинцами и у него был такой шанс во втором тайме, когда форварду «Краснодара» немного не хватило роста, чтобы отправить мяч головой в пустые ворота. В целом, матч сложился для Смолова не слишком удачно. Аргентинцы здорово опекали главного бомбардира российской сборной, а тому толком и не удавалось развернуться с мячом. В актив можно лишь занести то, что Смолов держал в напряжении защитников соперника.
Игорь Смольников – 3.5. Смольников довольно здорово вошёл в игру, добавил агрессии на фланге, чаще подключался к атакам, чем это делал Марио Фернандес, которого он и поменял. Также в ряде эпизодов крайний защитник «Зенита» здорово отрабатывал в обороне, своевременно прерывая опасные атаки. Видно, что Смольников постепенно набирает форму.
Алан Дзагоев – 3,5. Дзагоев стал автором одной из самых опасных атак российской сборной. Именно он классно развернулся в центре поля, отдал пас на край, откуда и последовал навес на Смолова уже на пустые ворота. Тем не менее, стать лидером полузащиты Дзагоеву не удалось, «армеец» очень хотел проявить себя, но по своим стандартам провёл не самый лучший матч.
Александр Ерохин, Алексей Миранчук, Антон Заболотный – б/о.
Сборная Аргентины
Аргентинцы приехали в Россию не отбывать номер. Было видно, что «альбиселеста» хочет победить. И это неудивительно, учитывая эмоциональность и бескомпромиссность Сампаоли. Тем не менее, тренерский штаб аргентинцев не стал задействовать в игре всю основу. Так, игровое время получили Ло Чельсо, Павон и Пеццелья, которые впервые надели футболку аргентинской сборной.
Весь матч в составе «альбиселесты» провёл питерец Маттиас Краневиттер. Похоже, что Хорхе Сампаоли всерьёз рассчитывает на хавбека «Зенита». И этот матч он себе может занести в актив: Краневиттер не только здорово играл в подыгрыше, но ещё и неоднократно разрушал атаки соперника на стадии зарождения.
Первый канал, транслировавший эту встречу, на своём сайте предложил зрителям на протяжении 90 минут наблюдать персонально за Месси. Впрочем, вряд ли любители футбола смогли подметить что-то особенное в игре капитана сборной Аргентины. Если в первом тайме Лео регулярно включался в эпизоды, привычно раздавая опаснейшие передачи, то после перерыва активность Месси снизилась. Капитан аргентинской сборной периодически переходил на шаг, но даже при таких скоростях оставался главным действующим лицом в сборной. Интересно, как будет решать Сампаоли проблему Мессизависимости к чемпионату мира 2018 года, да и считает ли он её проблемой вообще?
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Фото: "СЭ"/Фёдор Успенский
Сборная России
Игорь Акинфеев – 4.5. Главным героем в составе российской сборной стал голкипер Игорь Акинфеев. В первом тайме хозяева были словно в осаде. Лишь во время стартового отрезка Смолов создал хоть какую-то остроту у чужих ворот, а дальше пришёл черёд бенефиса Акинфеева. Если бы не вратарь ЦСКА, то уже к перерыву счёт мог бы быть крупным. Голкипер записал на свой счёт как минимум два первоклассных сейва. В середине тайма он ногой отбил опаснейший удар Ди Марии в дальний угол, а в концовке – парировал удар Агуэро слёта. Во втором тайме Игорь продолжил выручать, хоть моменты у соперника были и менее явные. А ещё в одном эпизоде голкиперу сборной России помог Рауш, выбивший мяч из пустых ворот. В пропущенном голе вины Акинфеева нет: он уже был бессилен, когда Агуэро добивал мяч в ворота.
Марио Фернандес – 3.0. Крайний защитник ЦСКА получил 45 минут игрового времени, но не впечатлил. Латералю нельзя было отказать в желании и старании, Фернандес неплохо действовал в обороне, но в ЦСКА он действует совершенно иначе. Марио Фернандес практически не подключался к атакам, его фланг фактически бездействовал, что несколько удивило. Возможно, такую установку футболисту ЦСКА дал сам Станислав Черчесов, но от Фернандеса явно можно было ждать большего.
Виктор Васин – 3.0. В первом тайме футболисты аргентинской сборной неоднократно били почти от линии штрафной россиян. И здесь вину можно возложить не только на опорных полузащитников, но и на центральных защитников. Главным хайлайтом Васина стало спасение в первой половине встречи, когда он не позволил Месси переправить мяч в ворота после прострела. Тем не менее, чудовищное количество проигранных верховых единоборств, позиционные ошибки, да и медлительность при пропущенном мяче сказались на итоговой оценке защитница ЦСКА.
Георгий Джикия – 3.5. Джикия провёл матч явно лучше, чем его партнёр по обороне. Защитник «Спартака» то и дело успевал выдёргиваться в центральную зону, не позволяя вольготно принимать мяч сопернику. Также Джикия заблокировал несколько опасных ударов, да ещё и помешал Ди Марии в одном из эпизодов прицельно прострелить на дальнюю штангу. Пропущенный мяч – коллективная ответственность защитников и, конечно, линейного арбитра, не заметившего офсайд. Джикия и в том эпизоде пытался спасти, заблокировав первый удар Агуэро.
Фёдор Кудряшов – 2.5. Кудряшов провёл неоднозначный матч. С одной стороны, он гораздо чаще пытался что-то придумывать в созидании, чем другие центральные защитники, с другой стороны, многие передачи игрока российской сборной получались неточными. Во втором тайме он и вовсе стал действовать совсем невпопад, ошибаясь в простых ситуациях.
Далер Кузяев – 3.0. Второй матч Кузяева за национальную сборную получился неоднозначным. В старании хавбеку «Зенита» нельзя было отказать, но Кузяеву явно не хватало точности и расчётливости. Он проделал довольно большой объём работы, но в ряде эпизодов действовал несколько странно. Лез в обводку в центре поля на двоих, рискуя сделать опасный «обрез», раздавал странные передачи.
Константин Рауш – 4.0. Наряду с Игорем Акинфеевым этот матч себе в актив явно может занести Рауш. Именно он создал самый опасный момент в матче, закрутив мяч с углового в ворота. Но самое главное, что Рауш выглядел очень уверенно, не пытался быстрее избавиться от мяча или сыграть на вынос. Крайний защитник российской сборной был одинаково полезен и в обороне, и в атаке. Во втором тайме он спас хозяев от пропущенного гола, выбив мяч из пустых ворот. А в эпизоде с голом Агуэро претензий к Раушу быть тоже не должно: как никак, там был офсайд, а защитник российской сборной сделал всё правильно, используя искусственное положение «вне игры». Лишь в середине второго тайма Рауш допустил единственную грубую ошибку, когда позволил Сальвио выскочить из-за спины и неточно пробить по воротам из опасной позиции. В целом, игра Рауша очень понравилась. Как тут не сказать о том, что сказывается опыт игры в Бундеслиге? Когда ты постоянно встречаешься на футбольном поле с «Баварией» и «Боруссией», вряд ли тебя может испугать Месси.
Денис Глушаков – 3.5. Глушаков стал самым бьющим игроком в составе российской сборной. Впрочем, полузащитник «Спартака» явно нервничал. Находясь в отличных позициях, он бил или неточно, или прямо в Ромеро. Также стоит отметить, как Глушаков действовал против Месси. Денис умудрился несколько раз отобрать мяч у капитана аргентинцев, играя один в один, что уже дорогого стоит.
Дмитрий Полоз – 3.0. Из тройки игроков атаки больше всего выпадал именно Полоз. Неудивительно, что его заменили уже после первого тайма. Запомнился лишь хитрый удар Полоза после штрафного, который получился неточным. При этом нельзя сказать, что Дмитрий свой тайм провалил, но и выделить его особенно не за что.
Александр Кокорин – 3.0. Аналогичный вывод можно сделать и об игре Кокорина, но здесь есть небольшая поправка. Форвард «Зенита» успевал периодически опускаться на свою половину поля, помогая команде выходить из обороны в атаку. Кокорин проделал немало черновой работы, хоть и не преуспел по своему основному назначению.
Федор Смолов – 3.0. Смолов очень хотел забить аргентинцами и у него был такой шанс во втором тайме, когда форварду «Краснодара» немного не хватило роста, чтобы отправить мяч головой в пустые ворота. В целом, матч сложился для Смолова не слишком удачно. Аргентинцы здорово опекали главного бомбардира российской сборной, а тому толком и не удавалось развернуться с мячом. В актив можно лишь занести то, что Смолов держал в напряжении защитников соперника.
Игорь Смольников – 3.5. Смольников довольно здорово вошёл в игру, добавил агрессии на фланге, чаще подключался к атакам, чем это делал Марио Фернандес, которого он и поменял. Также в ряде эпизодов крайний защитник «Зенита» здорово отрабатывал в обороне, своевременно прерывая опасные атаки. Видно, что Смольников постепенно набирает форму.
Алан Дзагоев – 3,5. Дзагоев стал автором одной из самых опасных атак российской сборной. Именно он классно развернулся в центре поля, отдал пас на край, откуда и последовал навес на Смолова уже на пустые ворота. Тем не менее, стать лидером полузащиты Дзагоеву не удалось, «армеец» очень хотел проявить себя, но по своим стандартам провёл не самый лучший матч.
Александр Ерохин, Алексей Миранчук, Антон Заболотный – б/о.
Сборная Аргентины
Аргентинцы приехали в Россию не отбывать номер. Было видно, что «альбиселеста» хочет победить. И это неудивительно, учитывая эмоциональность и бескомпромиссность Сампаоли. Тем не менее, тренерский штаб аргентинцев не стал задействовать в игре всю основу. Так, игровое время получили Ло Чельсо, Павон и Пеццелья, которые впервые надели футболку аргентинской сборной.
Весь матч в составе «альбиселесты» провёл питерец Маттиас Краневиттер. Похоже, что Хорхе Сампаоли всерьёз рассчитывает на хавбека «Зенита». И этот матч он себе может занести в актив: Краневиттер не только здорово играл в подыгрыше, но ещё и неоднократно разрушал атаки соперника на стадии зарождения.
Первый канал, транслировавший эту встречу, на своём сайте предложил зрителям на протяжении 90 минут наблюдать персонально за Месси. Впрочем, вряд ли любители футбола смогли подметить что-то особенное в игре капитана сборной Аргентины. Если в первом тайме Лео регулярно включался в эпизоды, привычно раздавая опаснейшие передачи, то после перерыва активность Месси снизилась. Капитан аргентинской сборной периодически переходил на шаг, но даже при таких скоростях оставался главным действующим лицом в сборной. Интересно, как будет решать Сампаоли проблему Мессизависимости к чемпионату мира 2018 года, да и считает ли он её проблемой вообще?
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Фото: "СЭ"/Фёдор Успенский
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