Марокко и Тунис поедут в Россию на чемпионат мира

Сборные Туниса и Марокко вышли на ЧМ-2018 после матчей шестого тура группового турнира африканской квалификации.Сборная Туниса сыграла вничью с командой Ливии и стала недосягаемой для сборной ДР Конго в турнирной таблице группы А. Встреча проходила в Радесе на стадионе "Олимпик де Радес — 7 ноября" и завершилась со счетом 0:0.Сборная Марокко в группе С выиграла у команды Кот-д'Ивуара. Игра состоялась в Абиджане на стадионе "Феликс Хопье-Боини" и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.