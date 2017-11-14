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Джорджо Кьеллини подтвердил, что завершает выступления за сборную Италии

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини после невыхода команды на ЧМ-2018 подтвердил, что завершает карьеру в национальной команде.

"Шведы заслужили этот успех. Не буду критиковать арбитра или говорить о неудаче. Мы говорим Швеции комплименты. Мы отдали этой игре все свои силы, очевидно, на данном этапе этого было недостаточно. Они заслужили выход на ЧМ.

У нас много молодых ребят, им понадобятся любовь и поддержка фанатов. После такого провала предстоит многое сделать. Италия начнет новый путь с Марко Верратти и другими парнями, которые созреют к следующему Евро", - приводит слова Кьеллини Football Italia.
Теги: Кьеллини Сборная Италии
Сегодня, 11:01
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