Джорджо Кьеллини подтвердил, что завершает выступления за сборную Италии

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини после невыхода команды на ЧМ-2018 подтвердил, что завершает карьеру в национальной команде."Шведы заслужили этот успех. Не буду критиковать арбитра или говорить о неудаче. Мы говорим Швеции комплименты. Мы отдали этой игре все свои силы, очевидно, на данном этапе этого было недостаточно. Они заслужили выход на ЧМ.У нас много молодых ребят, им понадобятся любовь и поддержка фанатов. После такого провала предстоит многое сделать. Италия начнет новый путь с Марко Верратти и другими парнями, которые созреют к следующему Евро", - приводит слова Кьеллини Football Italia.