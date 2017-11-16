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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Те, кого хотелось увидеть. Классные игроки, не отобравшиеся на Чемпионат Мира
К сожалению, в следующем году мы не увидим целый ряд мировых звёзд или просто интересных футболистов, с которыми главное футбольное событие года было бы гораздо более впечатляющим. Rusfootball.info предоставляет список тех, о ком мы сожалеем больше всего.
Джанлуиджи Буффон
Сто процентов нет никакого другого футболиста, об отсутствии которого переживали столько же, сколько из голкипера "скуадры". Он начал международную карьеру двадцать лет назад в Москве и намеревался здесь же её закончить, но красивой истории, завершения этого цикла длиною в футбольную жизнь не произошло. К сожалению, Италия сейчас находится в ужасном состоянии. Виной тому, конечно, и смена поколений, но ключевым моментом этого отбора стал главный тренер итальянцев. Второй раз в истории Италия не едет на Чемпионат Мира. И оттого - обидно вдвойне. Что так не повезло именно нам.
Буффон к нам не приедет. Швеция удержала завоеванное дома преимущество
И, конечно, кроме Буффона, целый ряд его партнёров...
Джорджо Кьеллини
Защитник "Ювентуса", как и Буффон, после этой неудачи принял решение завершить карьеру в сборной.
Леонардо Бонуччи
И футболист немного моложе главных итальянских звёзд - Марко Вератти
Увы, но следующим летом всех этих парней мы не увидим...
Но есть и другие сборные, провалившие отборочный этап, не попавшие на мировое первенство. На очереди финалисты минувшего Кубка Конфедераций из Чили.
Алексис Санчес
В последнем туре отборочной кампании победители Кубка Америки пятнадцатого и шестнадцатого годов разгромно уступили Бразилии и так и не смогли пробиться в первую пятёрку группы Южной Америки. За бодрых чилийцев, которых полюбило столько болельщиков этим летом, чрезвычайно обидно. Во-первых, дело в заводных, весёлых и общительных болельщиках, во-вторых - в такой же заводной и куражной команде.
Артуро Видаль
Провал Чили получился ещё и скандальным. Было много разговоров и обвинений о том, что не все были сконцентрированы исключительно на футболе. Поползли слухи, что главный игрок команды Артуро Видаль вместо того, чтобы готовиться к играм, шатался по клубам. Вся история получилась очень громкой.
Гарет Бейл
Сверкнувший на последнем Евро Уэльс не смогли составить конкуренцию Сербии и Ирландии, остались третьими. А всё потому, что в решающем матче проиграли дома ирландцам. Сама Ирландия на ЧМ, кстати, тоже не попала...
Россия остаётся без Бейла, одного из лучших игроков в мире. Что ж, хотя бы Роналду приедет.
Генрих Мхитарян
Армения полностью провалила отборочный этап чемпионата мира. В своей группе она осталась только на предпоследнем месте. Так что обходимся без русскоговорящего полузащитника "Манчестер Юнайтед".
Арьен Роббен
Нидерланды окончательно потеряли свои боевые позиции. Пропущенный Евро оказался не случайностью. Голландцы, что только три года назад добирались до полуфинала Чемпионата Мира, теперь едут мимо него. Ужасный этап для этой сборной и Арьена Роббена в частности.
Давид Алаба
Австрийцы, пару лет назад о которых ходило много разговоров как о новой большой силе, не смогли обогнать в таблице даже Уэльс. Защитник "Баварии" Алаба сможет уехать в отпуск пораньше.
Обамеянг
Получив заключительную оплеуху от Марокко, Габон так и остался на третьем месте в своей группе. Одного из главных форвардов Бундеслиги отечественная публика вживую увидеть не сможет.
Петр Чех
Чехия оказалась слабее Северной Ирландии и, довольно ожидаемо, Германии. Голкипер "Арсенала" и всемирно известная футбольная фигура на российских полях не сыграет.
Ян Облак
Словения ниже Шотландии, Англии и Словакии. Никаких шансов даже на стыковые матчи для вратаря "Атлетико"
Арда Туран
Турция ниже Украины, Хорватии и Исландии. Тут, как и в предыдущем случае, всё стало понятно довольно быстро, надежд оставалось мало.
Марек Гамшик
Словакам не очень повезло. Несмотря на то, что они заняли второе место в группе, они оказались самой слабой второй командой турнира и потому на стыки претендовать не могли. Этого парня со смелой прической в России мы не увидим. Может, оно и к лучшему? А то нам он уже забивал...
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Джанлуиджи Буффон
Сто процентов нет никакого другого футболиста, об отсутствии которого переживали столько же, сколько из голкипера "скуадры". Он начал международную карьеру двадцать лет назад в Москве и намеревался здесь же её закончить, но красивой истории, завершения этого цикла длиною в футбольную жизнь не произошло. К сожалению, Италия сейчас находится в ужасном состоянии. Виной тому, конечно, и смена поколений, но ключевым моментом этого отбора стал главный тренер итальянцев. Второй раз в истории Италия не едет на Чемпионат Мира. И оттого - обидно вдвойне. Что так не повезло именно нам.
Буффон к нам не приедет. Швеция удержала завоеванное дома преимущество
И, конечно, кроме Буффона, целый ряд его партнёров...
Джорджо Кьеллини
Защитник "Ювентуса", как и Буффон, после этой неудачи принял решение завершить карьеру в сборной.
Леонардо Бонуччи
И футболист немного моложе главных итальянских звёзд - Марко Вератти
Увы, но следующим летом всех этих парней мы не увидим...
Но есть и другие сборные, провалившие отборочный этап, не попавшие на мировое первенство. На очереди финалисты минувшего Кубка Конфедераций из Чили.
Алексис Санчес
В последнем туре отборочной кампании победители Кубка Америки пятнадцатого и шестнадцатого годов разгромно уступили Бразилии и так и не смогли пробиться в первую пятёрку группы Южной Америки. За бодрых чилийцев, которых полюбило столько болельщиков этим летом, чрезвычайно обидно. Во-первых, дело в заводных, весёлых и общительных болельщиках, во-вторых - в такой же заводной и куражной команде.
Артуро Видаль
Провал Чили получился ещё и скандальным. Было много разговоров и обвинений о том, что не все были сконцентрированы исключительно на футболе. Поползли слухи, что главный игрок команды Артуро Видаль вместо того, чтобы готовиться к играм, шатался по клубам. Вся история получилась очень громкой.
Гарет Бейл
Сверкнувший на последнем Евро Уэльс не смогли составить конкуренцию Сербии и Ирландии, остались третьими. А всё потому, что в решающем матче проиграли дома ирландцам. Сама Ирландия на ЧМ, кстати, тоже не попала...
Россия остаётся без Бейла, одного из лучших игроков в мире. Что ж, хотя бы Роналду приедет.
Генрих Мхитарян
Армения полностью провалила отборочный этап чемпионата мира. В своей группе она осталась только на предпоследнем месте. Так что обходимся без русскоговорящего полузащитника "Манчестер Юнайтед".
Арьен Роббен
Нидерланды окончательно потеряли свои боевые позиции. Пропущенный Евро оказался не случайностью. Голландцы, что только три года назад добирались до полуфинала Чемпионата Мира, теперь едут мимо него. Ужасный этап для этой сборной и Арьена Роббена в частности.
Давид Алаба
Австрийцы, пару лет назад о которых ходило много разговоров как о новой большой силе, не смогли обогнать в таблице даже Уэльс. Защитник "Баварии" Алаба сможет уехать в отпуск пораньше.
Обамеянг
Получив заключительную оплеуху от Марокко, Габон так и остался на третьем месте в своей группе. Одного из главных форвардов Бундеслиги отечественная публика вживую увидеть не сможет.
Петр Чех
Чехия оказалась слабее Северной Ирландии и, довольно ожидаемо, Германии. Голкипер "Арсенала" и всемирно известная футбольная фигура на российских полях не сыграет.
Ян Облак
Словения ниже Шотландии, Англии и Словакии. Никаких шансов даже на стыковые матчи для вратаря "Атлетико"
Арда Туран
Турция ниже Украины, Хорватии и Исландии. Тут, как и в предыдущем случае, всё стало понятно довольно быстро, надежд оставалось мало.
Марек Гамшик
Словакам не очень повезло. Несмотря на то, что они заняли второе место в группе, они оказались самой слабой второй командой турнира и потому на стыки претендовать не могли. Этого парня со смелой прической в России мы не увидим. Может, оно и к лучшему? А то нам он уже забивал...
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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