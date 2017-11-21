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Игорь Лебедев: матч "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" станет издевательством над всем российским футболом

Член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев поделился мнением о предстоящем матче 18-го тура РФПЛ между "СКА-Хабаровск" и "Локомотивом". Игра 27 ноября может пройти при температуре от - 10°С до - 12°С.

"Предстоящий матч "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" станет издевательством над всем российским футболом. Это издевательство над игроками и в большей степени издевательство над нашими болельщиками. Выходить на поле при таких температурах нельзя. У хоккеистов условия лучше, они на закрытой площадке играют. А как в такой мороз играть в футбольной форме? Несколько игроков ЦСКА уже получили травмы.

Надо понимать, что "Локомотив" и ЦСКА представляют нашу страну в еврокубках, а в их составах много игроков сборной России. Я с уважением отношусь ко всем регионам нашей страны, но 8 часов полёта, разница в 20, а то и 30 градусов, плюс 8 часов полёта обратно? И всё это накануне матча с "Бенфикой"? Нужно с пониманием относиться ко всему нашему футболу, а не идти на поводу у руководителей "СКА-Хабаровск", которые счастливы, что в их город приехала премьер-лига", - передает слова Лебедева "Чемпионат".
Теги: Лебедев СКА-Хабаровск
Сегодня, 10:02
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№5 Написал: jarny (Сегодня, 10:48) #
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online

Член исполкома РФС Игорь Лебедев - вот где издевательство над футболом и здравым смыслом
Регистрация: 6.02.2009
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 10:37) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
online

А в середине лета, когда составлялся календарь, этот "член исполкома" не догадывался, что в конце ноября в Хабаровске, возможно, уже наступит зима?

PS Давно пора составлять календарь вручную, учитывая знаковые матчи (Спартак - ЦСКА в декабре - это нормально?) и погодные условия в разных городах...

разве представители клуба не согласовывают календари, где были представители локо? не знали что в России зима бывает? А теперь хотим не хотим, есть регламент, пусть прилетают, если температура будет ниже перенесут, есть еще резервные дни... декабре)
Регистрация: 20.07.2009
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 10:36) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цска ЛЧ уже не нужна, за проход в групп. этап заработали и нормально.
Итак молодежи много в ключевых матчах, теперь еще минус Миланов и Ал Березуцкий.
Если судьи разрешат, то будем играть. Как сказал Ганчаренко - "все клубы должны играть в таких условиях". Рфпл нужно было запланивать последние шесть игр этого года в Хабаровске, пусть не всем, но многим будет неприятно.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 10:20) #
  • +5
  •  (5)

А в середине лета, когда составлялся календарь, этот "член исполкома" не догадывался, что в конце ноября в Хабаровске, возможно, уже наступит зима?

PS Давно пора составлять календарь вручную, учитывая знаковые матчи (Спартак - ЦСКА в декабре - это нормально?) и погодные условия в разных городах...
Регистрация: 26.01.2007
№1 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:13) #
  • +10
  •  (12)
online

ЦСКА сам предложил перенести матчи 1 и 2 кругов. Надо было играть 1 круг в Хабаровске. Обе команды находились в равных условиях. Не СКА Хабаровск придумал играть зимой.

СКА в центр нужно 15 раз слетать за сезон, остальным 15 командам по разу в Хабаровск. Вот и вся разница.
Регистрация: 29.08.2017
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