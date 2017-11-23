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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Владимир Бесчастных: электриком точно работать не пойду
Экс-тренер "Тосно" Владимир Бесчастных рассказал о своих дальнейших планах.
"У меня не было желания покидать клуб, я планировал работать дальше. Но получилось теперь так, что я не работаю. С руководством я попрощался нормально, именно с теми, кто меня брал на эту работу. Могу сказать, что, работая полтора года в "Тосно", я получал огромное удовольствие. У меня остались теплые отношения с футболистами, которые были в команде и которые есть сейчас.
Парфенов был огорчен моим уходом, мы тепло с ним попрощались, пожелали удачи друг другу. Что касается команды, то большинство игроков тоже расстроилось из-за моего ухода. У меня с футболистами был хороший контакт. Я думаю, он таким и останется. Вообще, хочу сказать, что буду переживать за "Тосно". Мы многое прошли, и в этой команде действительно настоящие бойцы.
Электриком я точно работать не пойду. Займусь тем, что связано с футболом в любом качестве: будь то тренер или какая-то другая работа в этой сфере. Я с шести лет в футболе, поэтому хочу заниматься именно футбольной деятельностью", - передает слова Бесчастных "Советский спорт".
"У меня не было желания покидать клуб, я планировал работать дальше. Но получилось теперь так, что я не работаю. С руководством я попрощался нормально, именно с теми, кто меня брал на эту работу. Могу сказать, что, работая полтора года в "Тосно", я получал огромное удовольствие. У меня остались теплые отношения с футболистами, которые были в команде и которые есть сейчас.
Парфенов был огорчен моим уходом, мы тепло с ним попрощались, пожелали удачи друг другу. Что касается команды, то большинство игроков тоже расстроилось из-за моего ухода. У меня с футболистами был хороший контакт. Я думаю, он таким и останется. Вообще, хочу сказать, что буду переживать за "Тосно". Мы многое прошли, и в этой команде действительно настоящие бойцы.
Электриком я точно работать не пойду. Займусь тем, что связано с футболом в любом качестве: будь то тренер или какая-то другая работа в этой сфере. Я с шести лет в футболе, поэтому хочу заниматься именно футбольной деятельностью", - передает слова Бесчастных "Советский спорт".
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