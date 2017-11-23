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Владимир Бесчастных: электриком точно работать не пойду

Экс-тренер "Тосно" Владимир Бесчастных рассказал о своих дальнейших планах.

"У меня не было желания покидать клуб, я планировал работать дальше. Но получилось теперь так, что я не работаю. С руководством я попрощался нормально, именно с теми, кто меня брал на эту работу. Могу сказать, что, работая полтора года в "Тосно", я получал огромное удовольствие. У меня остались теплые отношения с футболистами, которые были в команде и которые есть сейчас.

Парфенов был огорчен моим уходом, мы тепло с ним попрощались, пожелали удачи друг другу. Что касается команды, то большинство игроков тоже расстроилось из-за моего ухода. У меня с футболистами был хороший контакт. Я думаю, он таким и останется. Вообще, хочу сказать, что буду переживать за "Тосно". Мы многое прошли, и в этой команде действительно настоящие бойцы.

Электриком я точно работать не пойду. Займусь тем, что связано с футболом в любом качестве: будь то тренер или какая-то другая работа в этой сфере. Я с шести лет в футболе, поэтому хочу заниматься именно футбольной деятельностью", - передает слова Бесчастных "Советский спорт".
Теги: Бесчастных
Сегодня, 11:10
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(2)
№6 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 11:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
спасибо и на этом,потому что если будет таким же электриком,как и тренером,то беда...
Регистрация: 9.01.2015
№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:57) #
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Цитата: афанасий
Это типа пренебрежение к пролетарским профессиям


Не нужно принижать электриков. Это специалисты, а не рабочие (= пролетарии)...

Цитата: афанасий
там знания нужны и ответственность (чтобы себя или товарища случайно током не убить)

Знания и ответственность нужны, чтобы не убить заказчика-клиента. Про "себя и товарища" - это профессиональный риск...
Регистрация: 26.01.2007
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 11:47) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: афанасий
Это типа пренебрежение к пролетарским профессиям (и соответственно к простым людям)? Я благородных кровей и на лопату не пойду? Да его электриком никто и не возьмет - там знания нужны и ответственность (чтобы себя или товарища случайно током не убить). По мне так футболистов тренировать куда проще.


не совсем так, он просто признался, что ни хрена делать больше не умеет кроме того, что связано с футболом...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 11:33) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
это да, электриком же работать надо.
Регистрация: 14.03.2010
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 11:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все это понятно...почему уволили? Всегда есть причина...сам виноват или подстава...если молчит, значит сам накосячил, а с таким гонором признать это неспособен....
Регистрация: 15.12.2013
№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:18) #
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Болеет за:
«Факел»
Это типа пренебрежение к пролетарским профессиям (и соответственно к простым людям)? Я благородных кровей и на лопату не пойду? Да его электриком никто и не возьмет - там знания нужны и ответственность (чтобы себя или товарища случайно током не убить). По мне так футболистов тренировать куда проще.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
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