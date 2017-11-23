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Юрий Семин: сегодня нам нужно было только побеждать, поэтому был более атакующий состав

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал победу над "Копенгагеном" (2:1).

– Мы забили, соперник забил. Игра была хорошая и достаточно напряженная. Хорошо, что все так закончилось.

– Сегодня "Локомотив" снова вышел при схеме с четырьмя защитниками. Вы от чего отталкиваетесь, выбирая схему?

– Мы в большей степени отталкиваемся от себя. Но обязательно учитываем и соперника. Сегодня нам нужно было только побеждать. Другой результат нас никак не устраивал, поэтому был более атакующий вариант.
Теги: Семин Локомотив Копенгаген
Вчера, 23:44
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