Юрий Семин: сегодня нам нужно было только побеждать, поэтому был более атакующий состав

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал победу над "Копенгагеном" (2:1).– Мы забили, соперник забил. Игра была хорошая и достаточно напряженная. Хорошо, что все так закончилось.– Мы в большей степени отталкиваемся от себя. Но обязательно учитываем и соперника. Сегодня нам нужно было только побеждать. Другой результат нас никак не устраивал, поэтому был более атакующий вариант.