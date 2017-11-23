Юрий Сёмин: Фарфан как космонавт

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после победы над «Копенгагеном» (2:1) отметил сложность ситуации, в которую загнала себя команда, похвалил Джефферсона Фарфана, снова высказался на тему матча в Хабаровске и ответил Андрею Талалаеву, передаёт корреспондент– Мы себя загнали в сложную ситуацию. Только победа давала нам шанс продолжать борьбу за выход в плей-офф. Тяжёлый и сложный матч сегодня был, мы играли с очень хорошей командой. Игра была достаточно ровная. Но очень хорошее качество показала группа атаки. 1-й гол был забит великолепный с комбинации, да и 2-й. Мы боялись стандартных положений «Копенгагена». Они сильнее нас по росту и агрессии, но в какой-то мере смогли блокировать лучшие качества соперника. Радуют 3 очка, борьба в группе продолжается.Мы готовились, что «Копенгаген» играет с двумя нападающими, но сегодня они насытили среднюю линию, хорошо контролировали мяч с одним нападающим. Второй появился только в концовке. Для нас определенной неожиданностью была такая схема.Хорошо было подготовлено поле. В прекрасном состоянии, что позволило играть обеим командам.– Потрясающе поддерживали болельщики на нашей основной трибуне, праздник они устроили. Количество мне кажется было рекордным. Они великолепно нам помогали. Они с нами, мы с ними.–Обязательно посмотрю, может, в записи завтра. Это важная ситуация для нас.– Голы случайными не бывают. Первый был потрясающей комбинацией на маленьком пространстве. Когда играют 10 на 10 на одной половине поля быстро нанести удар может только большой мастер. Примерно такая ситуация во 2-м мяче. Фарфан как космонавт. Он молодец, слетал в Новую Зеландию, возвратился сюда, вовремя прибыл, хорошо подготовился, большие волевые усилия. В футболе побеждает тот, кто больше вкладывает душу, мотивацию.В 1-м тайме у нас не было такой агрессии, мощнейшей мотивации, нужной для победы. Мы сами загнали себя в очень сложную ситуацию, из которой нужно выбираться.Погодные условия не лучшие. Иной раз очень холодно на тренировке, поле в плохом состоянии. Но нам надо всё это перетерпеть, чтобы дальше выйти на новый уровень. Мы должны найти волевые в Хабаровске, с «Рубином», поехать в Чехию, сыграть с «Тосно». Какие бы условия ни были, мы должны быть стойкими. Только тогда мы можем занять очень высокое место.И по Хабаровску пусть не говорят, что «Локомотив» стонет. Мы не стонем, мы хотим правильного отношения к футболу. Определите, когда можно играть, а когда нет. «Локомотив» хочет нормальных полей, видеопросмотров. УЕФА говорит, что не рекомендуется играть при минус 15, давайте прислушиваться.Люди говорят, что появился Сухина, появились какие-то предпочтения (скорее всего, Сёмин имеет ввиду недавнюю скандальную пресс-конференцию Андрея Талалаев – прим.ред.). Детский сад. Кто-то скомпроментировать хочет?