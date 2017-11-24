Виталий Денисов: Хабаровск? Многие из нас играли и в худших условиях

Защитник ''Локомотива'' Виталий Денисов поделился впечатлениями от домашней победы над Копенгагеном в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы:- Если говорить о позиции в турнирной таблице, то это была очень важная игра. Нужно было побеждать кровь из носу, о чем нам сказал Семин перед игрой. Задачу выполнили. Иногда было трудно, соперник атаковал, но мы справились. Качественно сыграли в обороне, страховали друг друга. Такие команды бьются на равных с большими клубами за чет желания и самоотдачи, используя свои голевые моменты. Мы еще не вышли в евровесну однако будем догонять.- Большинство из нас играло и в более худших условиях. Это не страшно , но есть большой риск травмироваться. Как решат, так и будет. Если скажут лететь, то полетим. Собираемся решать проблемы по мере их поступления. Конечно, хочется условия более комфортные, все же каждый клуб имеет запасной стадион. Но что делать. Мы же не станем говорить, что не хотим.