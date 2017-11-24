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Зе Луиш: в России дать взятку - это нормально, а Португалии сразу поедешь в тюрьму

Нападающий "Спартака" Зе Луиш рассказал сравнил работу полиции в России и Португалии.

"Полицейские всё время меня останавливают. Каждый день, иногда по два раза. Сначала один полицейский, через 200 метров другой. Забирают паспорт, сажают в полицейскую машину. Сижу там, ничего не делаю минут 30, пока они обыскивают мой автомобиль. Бесполезно объяснять, что ты футболист и не употребляешь наркотики. Им всё равно, они ничего не слышат и тупо хотят потратить твоё время.

Пробовал давать взятку. Это, как я понял, тут в порядке вещей. Полиция не отпустит, пока не заплатишь. Однажды я оставил машину на Пресне, рядом с торговым центром. О'кей, это было в неправильном месте, но я выскочил буквально на пять минут забрать обувь. Выбегаю назад, рядом с машиной полиция и эвакуатор.

Говорю: "Погодите, я отошёл буквально на минуту". Они говорят: "Нет, всё - увозим". Пришлось дать 10 тысяч рублей. Взяли и сказали: "Проваливай скорей и машину свою убери".

Есть ли что-то похожее в Португалии? Вы что, там, если предложишь взятку, сразу поедешь в тюрьму. А в России это нормально", - цитирует Зе Луиша "Чемпионат".
Теги: Зе Луиш Спартак
Сегодня, 08:46
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(3)
№5 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 09:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Мало взяли. Могли и на большее развести


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№4 Написал: Батька (Сегодня, 09:14) #
  • +3
  •  (3)
online

Бомжам этого не понять как живут обычные люди в России должны крутится вертится давать взятки и так далее ...
Бомж футболисты просто боги в Питере их все знают все сходит с рук ...могут пьяные на Бентли ездить, где угодно паркуются ....все что хочешь ...ты футболист зенита - жизнь удалась !! Губернатор, президент, Миллер все за тебя !!
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: Repehko (Сегодня, 09:04) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
человек с маленького острова в открытом океане знает , взятка это плохо.
Регистрация: 11.10.2017
№2 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 08:55) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
а что поросенок не в курсах ,что менты за динамо топят.это еще легко откупился 10ка,могли и в камеру к взрослым дядям посадить stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.07.2011
№1 Написал: Артём Кантюков Центр Вселенной . (Сегодня, 08:48) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Так у свиней это тоже нормально !


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= СЛАВА РУССКИМ ГЕРОЯМ =
Регистрация: 1.04.2012
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