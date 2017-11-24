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Эмилиано Ригони: мы не думали о матче со "Спартаком"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони заявил, что футболисты "Зенита" не думали о матче чемпионата России со "Спартаком" перед игрой Лиги Европы с македонским "Вардаром".

"Мы никогда не думаем о каких-то других матчах. Мы всегда концентрируемся на матче, который нам предстоит играть сейчас. Мы хотим занять первое место в группе в Лиге Европы.

Надо играть от матча к матчу. Эта игра завершена, поэтому мы можем думать о следующей", - передает слова Ригони пресс-служба "Зенита".
Теги: Ригони Зенит
Сегодня, 09:02
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