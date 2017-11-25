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Лионель Месси и "Барселона" подписали новый контракт, сумма отступных 700 млн евро

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси продлил контракт с каталонским клубом до конца сезона-2020/21, информирует официальный сайт сине-гранатовых.

Сумма отступных по новому договору составляет 700 миллионов евро. Прежний контракт 30-летнего форварда действовал до лета 2018 года.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 14:22
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№1 Написал: mospar (Сегодня, 14:30) #
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Не дотянули до Неймара.
Регистрация: 20.05.2016
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