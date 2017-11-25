Лионель Месси и "Барселона" подписали новый контракт, сумма отступных 700 млн евро

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси продлил контракт с каталонским клубом до конца сезона-2020/21, информирует официальный сайт сине-гранатовых.Сумма отступных по новому договору составляет 700 миллионов евро. Прежний контракт 30-летнего форварда действовал до лета 2018 года.