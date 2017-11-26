Вадим Скрипченко: искать причины поражения в решении судьи - удел слабых, мы - сильная команда

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в эфир телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение в матче 18-го тура чемпионата России от "Ростова" (0:2)."Я доволен игрой своей команды, мне не в чем упрекнуть футболистов. Они проявили бойцовские качества. Хотелось бы сказать про неоднозначное судейское решение в конце первого тайма, когда арбитр назначил пенальти.В конце тайма "Ростов" получил преимущество, а во втором тайме они построили игру на контратаках. Мы путем замен создали несколько опасных моментов. Спасибо за теплый прием. Сопернику удачи. Искать причины поражения в решении судьи - удел слабых, мы - сильная команда", - сказал Скрипченко.