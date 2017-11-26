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Вадим Скрипченко: искать причины поражения в решении судьи - удел слабых, мы - сильная команда

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в эфир телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение в матче 18-го тура чемпионата России от "Ростова" (0:2).

"Я доволен игрой своей команды, мне не в чем упрекнуть футболистов. Они проявили бойцовские качества. Хотелось бы сказать про неоднозначное судейское решение в конце первого тайма, когда арбитр назначил пенальти.

В конце тайма "Ростов" получил преимущество, а во втором тайме они построили игру на контратаках. Мы путем замен создали несколько опасных моментов. Спасибо за теплый прием. Сопернику удачи. Искать причины поражения в решении судьи - удел слабых, мы - сильная команда", - сказал Скрипченко.
Теги: Скрипченко Анжи Ростов
Сегодня, 18:40
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№2 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 19:14) #
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Скрипченко: "Искать причину поражения в судейских ошибках - удел слабых"
"АНЖИ" - СИЛЬНАЯ КОМАНДА"???
Анжи НАСТОЛЬКО "сильная", что её боятся даже наши арбитры и с ПЕРЕПУГУ, согласно цены вопроса, назначают ЛИПОВЫЕ пенали в ворота Анжи!
Наши арбитры СЛАБАКИ, что назначают такие ЛИПОВЫЕ пенали!!!
Пенальти НЕ БЫЛО!
Его придумал Вилков!
Мяч попал в руку Бразгалову, а игры рукой НЕ БЫЛО!
Не было!
Такие пенали ставят только согласно ЦЕНЫ вопроса, а забесплатно такие пенали НЕ СТАВЯТ!
Не ставят!
Вот и делайте выводы!
Как теперь Будогосский будет отмазывать Вилкова!
Судейство ДВОЕШНОЕ!
Решения арбитров противоположны по эпизодам игры рукой, потому что арбитры судят по ПОНЯТИЯМ, а не по правилам!
Правила - это ширма за которую прячутся арбитры и ВЫДУМЫВАЮТ себе отмазки для коррупционной смазки!
Ведь те же правила под себя писали арбитры.
Скандальное судейство Вилкова напрямую повлияло на результат игры, несмотря на то, что Ростов забил второй!
Складывается такое впечатление, что арбитры уже загодя утвердили свою первую жертву и сплавляют Анжи в ФНЛ!
Что и требовалось доказать!
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 18:58) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Искать причины поражения в решении судьи - удел слабых, мы - сильная команда", - сказал Скрипченко.



Получается - спартак - слабая команда, они всегда ищут причины своих поражений в решении судей!
Регистрация: 26.10.2016
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