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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
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Легендарное нападение. Сборная лучших игроков 18-го тура
В главной битве этого тура красочно и ярко победили "спартаковцы", но и другие команды от них не отставали - на этих выходных мы увидели первый хет-трик чемпионата, а также очередной гол Вернблума и ещё один продуктивный матч от Фарфана. О том, кто больше запомнился - еженедельная рубрика от Rusfootball.info
Александр Селихов, "Спартак"
Голкипер "красно-белых" справился с давлением громкой, столь ожидаемой встречи и сумел провести впечатляющий матч. В наиважнейший момент, когда ещё было совсем неясно, сможет ли "Спартак" удержать победу, Александр отметился двумя классными сейвами, чем совершил весомый вклад в победу своей команды.
Филипе Сампайо, "Ахмат"
Центральный защитник грозненского клуба, сдвинувшийся на нашей схеме чуть правее, провёл против команды Семака достаточно убедительный матч. Кроме того, что он вполне справлялся со своими главными обязанностями и разрушал уфимские атаки, бразилец отметился результативным действием - в конце первого тайма с передачи Роши он открыл счёт в этой игре.
Эмануэль Маммана, "Зенит"
Несмотря на то, что питерцы "Спартаку" проиграли, выделить одного из них всё-таки стоит, настолько Эмануэль хорошо сыграл. Да, в первом тайме он был небезупречен, но вот после перерыва аргентинец попросту расцвёл. Стоить вспомнить всего одно игровое действие - шикарный подкат под Адриано, выходившего один на один. Если бы не Маммана, гости столицы схлопотали бы гораздо больше, и победа "Спартак" могла бы стать не просто уверенной, а разгромной.
Георгий Джикия, "Спартак"
"Спартак" забил роскошный второй гол, Зе Луиш отметился двумя голевыми передачами, но выделить больше всех хочется именно его. Георгий Джикия продолжает расти и радовать "спартаковскую" публику. На сей раз - идеальным матчем против одного из принципиальнейших соперников.
Не хочется сглазить, но, похоже, полноценную замену (пока, правда, только одну) старому центру обороны сборной мы обнаружили.
Дмитрий Комбаров, "Спартак"
Голевая передача, в целом, вполне убедительный матч и очень неприятная травма, из-за которой Дмитрия в этом году мы на поле уже не увидим. Левый защитник принёс немало очков "Спартаку" в этом сезоне, так что с шутками в его адрес, похоже, придется закончить. Вот и очередное голевое действие. Именно после навеса Комбарова Самедов открыл счёт в этой встрече.
Саид Эззатолахи, "Амкар"
Игрок-противоречие этих выходных. Но один из лучших именно потому, что сумел исправиться и принести пермякам победу. Сначала иранец сфолил в собственной штрафной, что позволило московскому "Динамо" забить ответный гол, а затем пошёл в атаку и забил победный гол. За преодоление собственных ошибок, а также за принесённые "Амкару" три очка - Саид в символической сборной этого тура.
Чаушич Горан, "Арсенал"
Ещё один футболист из проигравшей команды, заслуживший немного внимания. Чаушич, как он только мог, тащил туляков к победе в Санкт-Петербурге, но противостояния с Евгением Марковым выдержать не сумел. Так или иначе, игрок отметился голом и голевой передачей, притом в течение большей части встречи (пока его не заменили) был чрезвычайно полезен.
Понтус Вернблум, ЦСКА
И наконец, к нападающим. Швед провёл ещё одну результативную игру. Помнится, когда Понтус только перешёл в ЦСКА и забил в домашней игре "Реалу", сам игрок посмеивался и говорил, что за сезон по одному и забивает, мол, выполнил норму в первом матче на год вперёд. Интересно, поверил бы он сам, покажи ему статистику из будущего? На счету Вернблума победный гол, а значит и главная (по крайней мере, формально) заслуга в трёх "армейских" очках.
Фарфан, "Локомотив"
Перуанец продолжает демонстрировать свою, не по возрасту, энергию и задор. Фарфан, намотавший бешеное количество километров, не стушевался и в морозном Хабаровске, оформив весьма специфический дубль. Сначала он сделал всё для того, чтобы один из защитников хозяев забил автогол, а потом, не реализовав пенальти, отличился на добивании. Благодаря результату от "Зенита", а также действиям Фарфана "Локо" оторвался от питерцев на шесть очков.
Александр Бухаров, "Ростов"
"Дончане" впервые с августа победили в чемпионате России и все для этого сделал Александ Бухаров, оформивший дубль. Сначала, еще до перерыва, он отличился со стандарта, реализовав одиннадцатиметровый, а уже во втором тайме замкнул подачу с углового. Как результат - уверенная домашняя победа "Ростова" над "Анжи".
Евгений Марков, "Тосно"
А вот и автор первого хет-трика в этом сезоне. И вряд ли здесь требуются какие-нибудь дополнительные пояснения. Марков провёл потрясающий матч, в котором, на пару с защитником Черновым, отдавшим две голевые передачи, взял все результативные действия команды на себя.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Александр Селихов, "Спартак"
Голкипер "красно-белых" справился с давлением громкой, столь ожидаемой встречи и сумел провести впечатляющий матч. В наиважнейший момент, когда ещё было совсем неясно, сможет ли "Спартак" удержать победу, Александр отметился двумя классными сейвами, чем совершил весомый вклад в победу своей команды.
Филипе Сампайо, "Ахмат"
Центральный защитник грозненского клуба, сдвинувшийся на нашей схеме чуть правее, провёл против команды Семака достаточно убедительный матч. Кроме того, что он вполне справлялся со своими главными обязанностями и разрушал уфимские атаки, бразилец отметился результативным действием - в конце первого тайма с передачи Роши он открыл счёт в этой игре.
Эмануэль Маммана, "Зенит"
Несмотря на то, что питерцы "Спартаку" проиграли, выделить одного из них всё-таки стоит, настолько Эмануэль хорошо сыграл. Да, в первом тайме он был небезупречен, но вот после перерыва аргентинец попросту расцвёл. Стоить вспомнить всего одно игровое действие - шикарный подкат под Адриано, выходившего один на один. Если бы не Маммана, гости столицы схлопотали бы гораздо больше, и победа "Спартак" могла бы стать не просто уверенной, а разгромной.
Георгий Джикия, "Спартак"
"Спартак" забил роскошный второй гол, Зе Луиш отметился двумя голевыми передачами, но выделить больше всех хочется именно его. Георгий Джикия продолжает расти и радовать "спартаковскую" публику. На сей раз - идеальным матчем против одного из принципиальнейших соперников.
Не хочется сглазить, но, похоже, полноценную замену (пока, правда, только одну) старому центру обороны сборной мы обнаружили.
Дмитрий Комбаров, "Спартак"
Голевая передача, в целом, вполне убедительный матч и очень неприятная травма, из-за которой Дмитрия в этом году мы на поле уже не увидим. Левый защитник принёс немало очков "Спартаку" в этом сезоне, так что с шутками в его адрес, похоже, придется закончить. Вот и очередное голевое действие. Именно после навеса Комбарова Самедов открыл счёт в этой встрече.
Саид Эззатолахи, "Амкар"
Игрок-противоречие этих выходных. Но один из лучших именно потому, что сумел исправиться и принести пермякам победу. Сначала иранец сфолил в собственной штрафной, что позволило московскому "Динамо" забить ответный гол, а затем пошёл в атаку и забил победный гол. За преодоление собственных ошибок, а также за принесённые "Амкару" три очка - Саид в символической сборной этого тура.
Чаушич Горан, "Арсенал"
Ещё один футболист из проигравшей команды, заслуживший немного внимания. Чаушич, как он только мог, тащил туляков к победе в Санкт-Петербурге, но противостояния с Евгением Марковым выдержать не сумел. Так или иначе, игрок отметился голом и голевой передачей, притом в течение большей части встречи (пока его не заменили) был чрезвычайно полезен.
Понтус Вернблум, ЦСКА
И наконец, к нападающим. Швед провёл ещё одну результативную игру. Помнится, когда Понтус только перешёл в ЦСКА и забил в домашней игре "Реалу", сам игрок посмеивался и говорил, что за сезон по одному и забивает, мол, выполнил норму в первом матче на год вперёд. Интересно, поверил бы он сам, покажи ему статистику из будущего? На счету Вернблума победный гол, а значит и главная (по крайней мере, формально) заслуга в трёх "армейских" очках.
Фарфан, "Локомотив"
Перуанец продолжает демонстрировать свою, не по возрасту, энергию и задор. Фарфан, намотавший бешеное количество километров, не стушевался и в морозном Хабаровске, оформив весьма специфический дубль. Сначала он сделал всё для того, чтобы один из защитников хозяев забил автогол, а потом, не реализовав пенальти, отличился на добивании. Благодаря результату от "Зенита", а также действиям Фарфана "Локо" оторвался от питерцев на шесть очков.
Александр Бухаров, "Ростов"
"Дончане" впервые с августа победили в чемпионате России и все для этого сделал Александ Бухаров, оформивший дубль. Сначала, еще до перерыва, он отличился со стандарта, реализовав одиннадцатиметровый, а уже во втором тайме замкнул подачу с углового. Как результат - уверенная домашняя победа "Ростова" над "Анжи".
Евгений Марков, "Тосно"
А вот и автор первого хет-трика в этом сезоне. И вряд ли здесь требуются какие-нибудь дополнительные пояснения. Марков провёл потрясающий матч, в котором, на пару с защитником Черновым, отдавшим две голевые передачи, взял все результативные действия команды на себя.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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