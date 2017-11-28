Легендарное нападение. Сборная лучших игроков 18-го тура

В главной битве этого тура красочно и ярко победили "спартаковцы", но и другие команды от них не отставали - на этих выходных мы увидели первый хет-трик чемпионата, а также очередной гол Вернблума и ещё один продуктивный матч от Фарфана. О том, кто больше запомнился - еженедельная рубрика отГолкипер "красно-белых" справился с давлением громкой, столь ожидаемой встречи и сумел провести впечатляющий матч. В наиважнейший момент, когда ещё было совсем неясно, сможет ли "Спартак" удержать победу, Александр отметился двумя классными сейвами, чем совершил весомый вклад в победу своей команды.Центральный защитник грозненского клуба, сдвинувшийся на нашей схеме чуть правее, провёл против команды Семака достаточно убедительный матч. Кроме того, что он вполне справлялся со своими главными обязанностями и разрушал уфимские атаки, бразилец отметился результативным действием - в конце первого тайма с передачи Роши он открыл счёт в этой игре.Несмотря на то, что питерцы "Спартаку" проиграли, выделить одного из них всё-таки стоит, настолько Эмануэль хорошо сыграл. Да, в первом тайме он был небезупречен, но вот после перерыва аргентинец попросту расцвёл. Стоить вспомнить всего одно игровое действие - шикарный подкат под Адриано, выходившего один на один. Если бы не Маммана, гости столицы схлопотали бы гораздо больше, и победа "Спартак" могла бы стать не просто уверенной, а разгромной."Спартак" забил роскошный второй гол, Зе Луиш отметился двумя голевыми передачами, но выделить больше всех хочется именно его. Георгий Джикия продолжает расти и радовать "спартаковскую" публику. На сей раз - идеальным матчем против одного из принципиальнейших соперников.Не хочется сглазить, но, похоже, полноценную замену (пока, правда, только одну) старому центру обороны сборной мы обнаружили.Голевая передача, в целом, вполне убедительный матч и очень неприятная травма, из-за которой Дмитрия в этом году мы на поле уже не увидим. Левый защитник принёс немало очков "Спартаку" в этом сезоне, так что с шутками в его адрес, похоже, придется закончить. Вот и очередное голевое действие. Именно после навеса Комбарова Самедов открыл счёт в этой встрече.Игрок-противоречие этих выходных. Но один из лучших именно потому, что сумел исправиться и принести пермякам победу. Сначала иранец сфолил в собственной штрафной, что позволило московскому "Динамо" забить ответный гол, а затем пошёл в атаку и забил победный гол. За преодоление собственных ошибок, а также за принесённые "Амкару" три очка - Саид в символической сборной этого тура.Ещё один футболист из проигравшей команды, заслуживший немного внимания. Чаушич, как он только мог, тащил туляков к победе в Санкт-Петербурге, но противостояния с Евгением Марковым выдержать не сумел. Так или иначе, игрок отметился голом и голевой передачей, притом в течение большей части встречи (пока его не заменили) был чрезвычайно полезен.И наконец, к нападающим. Швед провёл ещё одну результативную игру. Помнится, когда Понтус только перешёл в ЦСКА и забил в домашней игре "Реалу", сам игрок посмеивался и говорил, что за сезон по одному и забивает, мол, выполнил норму в первом матче на год вперёд. Интересно, поверил бы он сам, покажи ему статистику из будущего? На счету Вернблума победный гол, а значит и главная (по крайней мере, формально) заслуга в трёх "армейских" очках.Перуанец продолжает демонстрировать свою, не по возрасту, энергию и задор. Фарфан, намотавший бешеное количество километров, не стушевался и в морозном Хабаровске, оформив весьма специфический дубль. Сначала он сделал всё для того, чтобы один из защитников хозяев забил автогол, а потом, не реализовав пенальти, отличился на добивании. Благодаря результату от "Зенита", а также действиям Фарфана "Локо" оторвался от питерцев на шесть очков."Дончане" впервые с августа победили в чемпионате России и все для этого сделал Александ Бухаров, оформивший дубль. Сначала, еще до перерыва, он отличился со стандарта, реализовав одиннадцатиметровый, а уже во втором тайме замкнул подачу с углового. Как результат - уверенная домашняя победа "Ростова" над "Анжи".А вот и автор первого хет-трика в этом сезоне. И вряд ли здесь требуются какие-нибудь дополнительные пояснения. Марков провёл потрясающий матч, в котором, на пару с защитником Черновым, отдавшим две голевые передачи, взял все результативные действия команды на себя.