Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Лука Джорджевич: хочу доказать, что я достоин играть в "Зените"

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич, принадлежащий "Зениту", рассказал, что хотел бы вернуться в Санкт-Петербург.

"Моя цель – вернуться в "Зенит". За это время о своем будущем я ни с кем из "Зенита" не разговаривал: ни с тренером, ни с людьми из клуба.

У меня есть арендное соглашение до конца сезона, и после этого я вернусь в "Зенит", чтобы еще раз убедить тренера, что достоин играть в этой команде", – цитирует игрока "Спорт день за днем".
Теги: Джорджевич Зенит
Сегодня, 13:36
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 14:39) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
милости просим в эту пятницу,можешь начинать доказывать wink
Регистрация: 21.07.2011
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:21) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну, значит жопу будет рвать в игре со Спартаком.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 14:11) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: IOGAN BRAMS
Он точно не хуже, чем те кто сейчас в нападении в Зените

да уж ..эта аргентинская тусовка перестала работать..
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: IOGAN BRAMS Bremen (Сегодня, 14:04) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Бавария»
Он точно не хуже, чем те кто сейчас в нападении в Зените
Регистрация: 27.11.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.