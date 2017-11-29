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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Лука Джорджевич: хочу доказать, что я достоин играть в "Зените"
Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич, принадлежащий "Зениту", рассказал, что хотел бы вернуться в Санкт-Петербург.
"Моя цель – вернуться в "Зенит". За это время о своем будущем я ни с кем из "Зенита" не разговаривал: ни с тренером, ни с людьми из клуба.
У меня есть арендное соглашение до конца сезона, и после этого я вернусь в "Зенит", чтобы еще раз убедить тренера, что достоин играть в этой команде", – цитирует игрока "Спорт день за днем".
"Моя цель – вернуться в "Зенит". За это время о своем будущем я ни с кем из "Зенита" не разговаривал: ни с тренером, ни с людьми из клуба.
У меня есть арендное соглашение до конца сезона, и после этого я вернусь в "Зенит", чтобы еще раз убедить тренера, что достоин играть в этой команде", – цитирует игрока "Спорт день за днем".
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