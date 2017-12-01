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Медиацентр стадиона "Санкт-Петербург" перенесут на парковку рядом с ареной

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о переносе медиацентра стадиона "Санкт-Петербург".

"Нам уже все в этом вопросе понятно. Пресс-центр перенесут на двухъярусную парковку в непосредственной близости. Прямо на нее поставят временные конструкции пресс-центра. Новое место согласовано с ФИФА", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".

Напомним, ранее сообщалось, что медиацентр мешает выкатыванию поля из чаши арены. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял, что он принял программу по демонтажу пресс-центра, и к 1 февраля на стадионе должны подготовиться к выкатке поля. К этому времени на арене также должны заменить газон.
Теги: Крестовский Сорокин
Сегодня, 10:45
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:13) #
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Болеет за:
«Сибирь»
А потом парковку будут переносить и опять пилить-пилить-пилить. Дебилы, плять в этом голоде живут.

Есть рекорд! Взятка при строительстве тюрьмы «Кресты-2» составила 350 млн.


Всё, к чему прикасается Питер и его люди, превращается в коррупцию, откаты и воровство.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 11:09) #
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Автомобилисты рукоплещут от радости ...
Регистрация: 20.03.2017
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