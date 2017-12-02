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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Егор Титов: боюсь, что медали на шеи нашей сборной повесят еще до начала чемпионата мира
Бывший футболист "Спартака" и сборной России Егор Титов в интервью Rusfootball.info поделился своим мнением о результатах жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2018 года.
- Можно ли было получить группу легче, чем получила на Чемпионате Мира сборная России?
- Подождите: в нашей группе сборная Уругвая. Мы однозначно их слабее, ведь в их составе достаточно европейских звёзд. Это раз. Второе: в сборной Египта играет Салах, и это на сегодня один из лучших футболистов в чемпионате Англии. У нас в составе таких футболистов нет. Да, один в поле не воин. Но, однако, это тот игрок, что может и в одиночку сделать результат.
Единственное что важно отметить: Саудовская Аравия – это из слабейших по рейтингу команд. Вот наш шанс. И то, это первый матч, дома. Тем более что это матч открытия. При таких эмоциях играть непросто.
Что ещё важно: у нас в течении последних двух лет не было официальных игр сборной. Были только контрольные игры.
- Подразумеваете что товарищеские игры мало что дают?
- Тут нет такого понятия как «товарищеская игра». Это были контрольные игры. В том смысле, что ты можешь из неё что-то для себя как тренер взять. А товарищеская игра – это словно мы бы с вами, улыбаясь, вышли бы поиграть. Тогда да – это была бы товарищеская игра. А на уровне сборной все матчи контрольные.
Черчесов использует эти игры, чтобы найти оптимальный состав. Ведь какой будет окончательный состав – мы не можем знать. Как закончится чемпионат? Будут ли травмы? Кто в какой будет форме? – всё это головная боль для тренера сборной.
Наверное, это сейчас хорошо, что в чемпионате у нас нет однозначного лидера. И есть группа футболистов, на которых можно опереться.
- Получается парадокс: по названиям стран группа по-сути слабейшая. А по именам игроков – уже далеко не так. Не станет ли этот факт неким малозаметным айсбергом, на который в своё время и напоролся «Титаник»? Насколько велик такой риск?
- Это всегда опасно. Ведь недаром многие говорят, что лучшие соперники – это команды с именами. Тогда точно будет соответствующий, максимальный, если угодно настрой. Понятно, что мы говорим про Чемпионат Мира. И для многих это будет чуть ли не единственный шанс – сыграть на нем.
Но дело в том, что уже много раз в последние годы, когда раз в 2 года проходила жеребьёвка – многие утверждали что «ну, с этой группы мы обязаны выйти». Но ни разу мы ещё за последнием много и много лет никуда не выходили. И сейчас мы можем опять, снова наступить на эти же грабли. Чего я очень… (задумался) не желаю, и крайне не советую делать нашим футболистам.
Наоборот: рекомендую отнестись к каждому сопернику самым, что ни на есть, серьёзным образом. Даже к Саудовской Аравии. Это Чемпионат Мира. Это – уровень сборных. А Саудовская Аравия – нефтяная страна. И на неё, особенно на матч открытия с её участием, приедет болеть очень много людей. Возможно даже, что факт: Саудовская Аравия будет играть в матче открытия Чемпионата Мира – может стать для них чуть ли не событием века.
- Вы затронули тему нефти: Саудовская Аравия – это крупнейшая по разведанным запасам нефти страна в Мире. И крупнейший её экспортёр. Россия тут идёт, скорее всего – на втором месте. Египет крупнейший экспортёров не является. Но экспорт нефти для них – всё равно первостепенен в продажах за пределы страны. Вас не удивляет, что в этой группе делает Уругвай?
- Ну… Если так размышлять, то, наверное, в группе логичнее бы смотрелся Азербайджан или США. Но подобного интересного можно, наверняка, найти и в других группах. Если отойти от футбола – это могла бы быть, возможно, интересная ремарка.
Но меня больше интересует футбол. Например, вспоминается 1990-й год. Матч открытия Чемпионата Мира. Играет Аргентина против Камеруна. Вы помните счёт? Сборная Камеруна выиграла 1:0, и это была неимоверная сенсация. И в неё никто не верил. К чему я веду? Мы не сборная Аргентины. Мы всего лишь сборная России. Имею в виду то, что у нас хорошая, крепкая команда, и мы – хозяева чемпионата Мира. Но не более того. Я очень бы не хотел того, чтобы в матче открытия Чемпионата Мира в России случилась похожая сенсация.
- То, что в этой сборной, в общем-то никто, за исключением разве что Нойштедтера и Рауша не играл за границей…
- Могу вам сказать, что это действительно большая проблема. Но если эту тему сейчас развивать – мы можем в дискуссии уйти далеко и надолго. Это действительно большая проблема: что у нас в стране огромные зарплаты, и что наши футболисты никуда ехать не хотят. На сегодня, скажем так – спрос на российских футболистов минимален. Из всего российского футбола на сегодня интерес есть только к Смолову. Может быть, к Головину. Ну, пускай, ещё, может быть к 2-3 игрокам. И это просто интерес. Не более того. И это пугает.
А, например, Египет, имеет в составе такую звезду как Салах. Вот вам, пожалуйста: далеко не футбольная страна даёт Миру такого классного футболиста. Он играл за «Фиорентину» и «Рому» в Италии, а сейчас – за «Ливерпуль». И в 2017-м года забивает чуть ли не в каждом матче. Вот такие вот интересные соперники нас ожидают.
- Его можно сравнивать по уровню с ивуарийцем Дидье Дрогба?
- По уровню, конечно да. Но Мохаммед Салах не центральных нападающий, каким был Дрогба. А Салах - правый полузащитник. А скорее даже – правый, крайний нападающий. А забивать из этой игровой позиции намного сложнее. И он сейчас забивает почти в каждом матче. Если это продолжится – нашему левому защитнику сборной России, кто бы там не играл – не повезло.
- Всё-же вы больше с оптимизмом смотрите на приближающийся турнир?
- В первую очередь с осторожностью. С большой осторожностью. Даже могу сказать, что с опаской.
- Вы опасаетесь оголтелых крикунов с лозунгами вида «Ура! Россия – вперёд! Мы самые лучшие» ещё до начала матчей?
- Да. Того, что медали на шеи наших футболистов повесят ещё до начала Чемпионата Мира. Этого я действительно боюсь. Потому что потом, во время турнира, перестроиться с этого будет почти невозможно. Потому что на фоне эдакого «возвеличивания», особенно если всё пойдет не так, как ты хочешь – поменять по ходу ситуацию, быть может, будет уже невозможно.
Нам нужно будет обязательно обыгрывать Саудовскую Аравию, и попробовать закончить свою борьбу за выход из группы до матча с Уругваем. На такое развитие событий я и надеюсь. В этом случае все будут рады и довольны.
По статистике почти всегда хозяева турнира выходят из группы. И это всегда повышает интерес как у телевидения, так и болельщиков, что активнее идут на матчи. Как правило ведь в первую очередь раскупаются билеты на матчи своей сборной. И на этом турнире это будут Россияне.
Думаю, что для того, чтобы в наше непростое время люди были рады – нашей сборной нужно будет не непременно сделать многое, а просто выиграть у Египта и Саудовской Аравии, и пройти по турниру дальше.
- Можно ли было получить группу легче, чем получила на Чемпионате Мира сборная России?
- Подождите: в нашей группе сборная Уругвая. Мы однозначно их слабее, ведь в их составе достаточно европейских звёзд. Это раз. Второе: в сборной Египта играет Салах, и это на сегодня один из лучших футболистов в чемпионате Англии. У нас в составе таких футболистов нет. Да, один в поле не воин. Но, однако, это тот игрок, что может и в одиночку сделать результат.
Единственное что важно отметить: Саудовская Аравия – это из слабейших по рейтингу команд. Вот наш шанс. И то, это первый матч, дома. Тем более что это матч открытия. При таких эмоциях играть непросто.
Что ещё важно: у нас в течении последних двух лет не было официальных игр сборной. Были только контрольные игры.
- Подразумеваете что товарищеские игры мало что дают?
- Тут нет такого понятия как «товарищеская игра». Это были контрольные игры. В том смысле, что ты можешь из неё что-то для себя как тренер взять. А товарищеская игра – это словно мы бы с вами, улыбаясь, вышли бы поиграть. Тогда да – это была бы товарищеская игра. А на уровне сборной все матчи контрольные.
Черчесов использует эти игры, чтобы найти оптимальный состав. Ведь какой будет окончательный состав – мы не можем знать. Как закончится чемпионат? Будут ли травмы? Кто в какой будет форме? – всё это головная боль для тренера сборной.
Наверное, это сейчас хорошо, что в чемпионате у нас нет однозначного лидера. И есть группа футболистов, на которых можно опереться.
- Получается парадокс: по названиям стран группа по-сути слабейшая. А по именам игроков – уже далеко не так. Не станет ли этот факт неким малозаметным айсбергом, на который в своё время и напоролся «Титаник»? Насколько велик такой риск?
- Это всегда опасно. Ведь недаром многие говорят, что лучшие соперники – это команды с именами. Тогда точно будет соответствующий, максимальный, если угодно настрой. Понятно, что мы говорим про Чемпионат Мира. И для многих это будет чуть ли не единственный шанс – сыграть на нем.
Но дело в том, что уже много раз в последние годы, когда раз в 2 года проходила жеребьёвка – многие утверждали что «ну, с этой группы мы обязаны выйти». Но ни разу мы ещё за последнием много и много лет никуда не выходили. И сейчас мы можем опять, снова наступить на эти же грабли. Чего я очень… (задумался) не желаю, и крайне не советую делать нашим футболистам.
Наоборот: рекомендую отнестись к каждому сопернику самым, что ни на есть, серьёзным образом. Даже к Саудовской Аравии. Это Чемпионат Мира. Это – уровень сборных. А Саудовская Аравия – нефтяная страна. И на неё, особенно на матч открытия с её участием, приедет болеть очень много людей. Возможно даже, что факт: Саудовская Аравия будет играть в матче открытия Чемпионата Мира – может стать для них чуть ли не событием века.
- Вы затронули тему нефти: Саудовская Аравия – это крупнейшая по разведанным запасам нефти страна в Мире. И крупнейший её экспортёр. Россия тут идёт, скорее всего – на втором месте. Египет крупнейший экспортёров не является. Но экспорт нефти для них – всё равно первостепенен в продажах за пределы страны. Вас не удивляет, что в этой группе делает Уругвай?
- Ну… Если так размышлять, то, наверное, в группе логичнее бы смотрелся Азербайджан или США. Но подобного интересного можно, наверняка, найти и в других группах. Если отойти от футбола – это могла бы быть, возможно, интересная ремарка.
Но меня больше интересует футбол. Например, вспоминается 1990-й год. Матч открытия Чемпионата Мира. Играет Аргентина против Камеруна. Вы помните счёт? Сборная Камеруна выиграла 1:0, и это была неимоверная сенсация. И в неё никто не верил. К чему я веду? Мы не сборная Аргентины. Мы всего лишь сборная России. Имею в виду то, что у нас хорошая, крепкая команда, и мы – хозяева чемпионата Мира. Но не более того. Я очень бы не хотел того, чтобы в матче открытия Чемпионата Мира в России случилась похожая сенсация.
- То, что в этой сборной, в общем-то никто, за исключением разве что Нойштедтера и Рауша не играл за границей…
- Могу вам сказать, что это действительно большая проблема. Но если эту тему сейчас развивать – мы можем в дискуссии уйти далеко и надолго. Это действительно большая проблема: что у нас в стране огромные зарплаты, и что наши футболисты никуда ехать не хотят. На сегодня, скажем так – спрос на российских футболистов минимален. Из всего российского футбола на сегодня интерес есть только к Смолову. Может быть, к Головину. Ну, пускай, ещё, может быть к 2-3 игрокам. И это просто интерес. Не более того. И это пугает.
А, например, Египет, имеет в составе такую звезду как Салах. Вот вам, пожалуйста: далеко не футбольная страна даёт Миру такого классного футболиста. Он играл за «Фиорентину» и «Рому» в Италии, а сейчас – за «Ливерпуль». И в 2017-м года забивает чуть ли не в каждом матче. Вот такие вот интересные соперники нас ожидают.
- Его можно сравнивать по уровню с ивуарийцем Дидье Дрогба?
- По уровню, конечно да. Но Мохаммед Салах не центральных нападающий, каким был Дрогба. А Салах - правый полузащитник. А скорее даже – правый, крайний нападающий. А забивать из этой игровой позиции намного сложнее. И он сейчас забивает почти в каждом матче. Если это продолжится – нашему левому защитнику сборной России, кто бы там не играл – не повезло.
- Всё-же вы больше с оптимизмом смотрите на приближающийся турнир?
- В первую очередь с осторожностью. С большой осторожностью. Даже могу сказать, что с опаской.
- Вы опасаетесь оголтелых крикунов с лозунгами вида «Ура! Россия – вперёд! Мы самые лучшие» ещё до начала матчей?
- Да. Того, что медали на шеи наших футболистов повесят ещё до начала Чемпионата Мира. Этого я действительно боюсь. Потому что потом, во время турнира, перестроиться с этого будет почти невозможно. Потому что на фоне эдакого «возвеличивания», особенно если всё пойдет не так, как ты хочешь – поменять по ходу ситуацию, быть может, будет уже невозможно.
Нам нужно будет обязательно обыгрывать Саудовскую Аравию, и попробовать закончить свою борьбу за выход из группы до матча с Уругваем. На такое развитие событий я и надеюсь. В этом случае все будут рады и довольны.
По статистике почти всегда хозяева турнира выходят из группы. И это всегда повышает интерес как у телевидения, так и болельщиков, что активнее идут на матчи. Как правило ведь в первую очередь раскупаются билеты на матчи своей сборной. И на этом турнире это будут Россияне.
Думаю, что для того, чтобы в наше непростое время люди были рады – нашей сборной нужно будет не непременно сделать многое, а просто выиграть у Египта и Саудовской Аравии, и пройти по турниру дальше.
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