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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Алдонин: рассчитывать на победу в Манчестере будет сложно. Но армейцам уже можно поставить железную "пятерку"
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в преддверии матча 6-го тура Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу шансов армейцев на выход в плей-офф турнира, а также попытался найти ответ на вопрос, почему Леонид Слуцкий не смог добиться успехов на посту главного тренера английского «Халл Сити» и не стал причислять соперников сборной России на чемпионате мира к слабым командам.
- То, что армейцы уже обеспечили себе место в плей-офф Лиги Еврропы, - это 100 процентов. Но в Лиге чемпионов ЦСКА ждет сложнейший матч с «Манчестер Юнайтед». С учетом кадровых проблем, конечно, обыграть «МЮ» на выезде будет крайне тяжело, - сказал Алдонин. - Получится ли, сказать сложно. Тяжелая задача. Ведь в последнем матче Лиги чемпионов соперник проиграл «Базелю». Если бы они тогда победили, можно было бы надеяться на то, что состав у «МЮ» будет смешанный. А так, мне кажется, армейцев ждет очень тяжелый матч с сильным соперником. Очень сложно здесь рассчитывать на успех. Но будем надеяться.
- Тем не менее за «МЮ» не сможет сыграть Златан Ибрагимович...
- Не думаю, что это станет каким-то бонусом. Он и в московском матче не играл — бонусом это для армейцев не послужило. Там и без него есть кому забивать. Другие соперники по группе - «Бенфика» и «Базель» - сильно уступают «МЮ». Да, «Базель» в прошлом туре его победил. Но думаю, у «Манчестер Юнайтед» тогда в концовке матча была определенная расслабленность. С другой стороны, у ЦСКА в Англии иногда получаются хорошие матчи. И хорошая игра была с «Манчестер Сити», и еще при мне 3:3 сыграли с «МЮ». Но тогда наш состав был близок к идеальному, а сейчас у армейцев большие проблемы. ЦСКА в целом на победу в Манчестере рассчитывать сложно. Ничейный результат? Но тут надо учитывать и то, как между собой сыграют «Базель» и «Бенфика». На самом деле по тому, как армейцы проводят этот осенний цикл, им можно поставить железную «пятерку». Они выжимают из себя максимальный результат. Как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате страны. Поэтому винить ребят не в чем. Они проявляют и характер, и мастерство.
- В состоянии ли «Бенфика» обыграть главного конкурента ЦСКА - «Базель»?
- Почему нет? «Бенфика» может зацепить очки. Наверняка они хотят реванша за поражение от этой команды в первой встрече. Хотя, откровенно говоря, такой слабой «Бенфики» уже давно не было. Не сказать, что у них смена поколений — просто, наверное, много игроков распродали. А футболисты, которые сейчас в команде, пока еще не готовы играть в Лиге чемпионов. Думаю, что, скорее всего, «Базель» добьется положительного результата.
- Бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий освободил пост главного тренера «Халл Сити». Почему у него не получилось в английском Чемпионшипе?
- Об этом, конечно, лучше самого Леонида Викторовича спрашивать. Я думаю, что были объективные причины. Наверное, и с точки зрения формирования команды не все, что он хотел видеть, получилось. Трансферная политика, думаю, не до конца соответствовала его амбициям. Но это тренерская жизнь: сегодня ты у руля, завтра — без руля... Понятно, что когда результат отрицательный, по голове тебя не погладят. Но то, что он решился на работу в Англии — это смелый поступок. К тому же, отрицательный опыт — это тоже опыт. Плюс он поработал в другой стране, в другой обстановке. В любом случае он приобрел еще больше знаний. Важно и то, что Чемпионшип — сложная лига. Напоминает мясорубку. Мастерство там уступает место единоборствам и силовому футболу. Еще Леша Смертин мне об этом много рассказывал. Футболисты тут обладают не столько мастерством, сколько волей, желанием победить и характером. А Слуцкий до этого работал с ЦСКА, где игра исполнителей была значительно лучшего качества.
- Главная тема последних дней - результаты жеребьевки чемпионата мира. Как вам соперники нашей сборной по группе?
- Много говорить здесь — нет смысла. Нормальная группа. Могла быть значительно хуже. Но оценивать силу соперников все-таки преждевременно. Ответить на этот вопрос смогут только игры. Пока все выглядит достаточно спокойно, но мы понимаем, что на чемпионат мира слабые команды не приезжают. Поэтому и Саудовская Аравия, и Египет, и уж тем более Уругвай — серьезные соперники. Недооценивать их не стоит. Говорить, что нашей сборной повезло с группой, я все-таки не стал бы. Это покажет чемпионат мира. Конечно, хотелось бы, чтобы наша команда вышла из этой группы, но опять же недооценивать соперников, конечно же, нельзя.
- То, что армейцы уже обеспечили себе место в плей-офф Лиги Еврропы, - это 100 процентов. Но в Лиге чемпионов ЦСКА ждет сложнейший матч с «Манчестер Юнайтед». С учетом кадровых проблем, конечно, обыграть «МЮ» на выезде будет крайне тяжело, - сказал Алдонин. - Получится ли, сказать сложно. Тяжелая задача. Ведь в последнем матче Лиги чемпионов соперник проиграл «Базелю». Если бы они тогда победили, можно было бы надеяться на то, что состав у «МЮ» будет смешанный. А так, мне кажется, армейцев ждет очень тяжелый матч с сильным соперником. Очень сложно здесь рассчитывать на успех. Но будем надеяться.
- Тем не менее за «МЮ» не сможет сыграть Златан Ибрагимович...
- Не думаю, что это станет каким-то бонусом. Он и в московском матче не играл — бонусом это для армейцев не послужило. Там и без него есть кому забивать. Другие соперники по группе - «Бенфика» и «Базель» - сильно уступают «МЮ». Да, «Базель» в прошлом туре его победил. Но думаю, у «Манчестер Юнайтед» тогда в концовке матча была определенная расслабленность. С другой стороны, у ЦСКА в Англии иногда получаются хорошие матчи. И хорошая игра была с «Манчестер Сити», и еще при мне 3:3 сыграли с «МЮ». Но тогда наш состав был близок к идеальному, а сейчас у армейцев большие проблемы. ЦСКА в целом на победу в Манчестере рассчитывать сложно. Ничейный результат? Но тут надо учитывать и то, как между собой сыграют «Базель» и «Бенфика». На самом деле по тому, как армейцы проводят этот осенний цикл, им можно поставить железную «пятерку». Они выжимают из себя максимальный результат. Как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате страны. Поэтому винить ребят не в чем. Они проявляют и характер, и мастерство.
- В состоянии ли «Бенфика» обыграть главного конкурента ЦСКА - «Базель»?
- Почему нет? «Бенфика» может зацепить очки. Наверняка они хотят реванша за поражение от этой команды в первой встрече. Хотя, откровенно говоря, такой слабой «Бенфики» уже давно не было. Не сказать, что у них смена поколений — просто, наверное, много игроков распродали. А футболисты, которые сейчас в команде, пока еще не готовы играть в Лиге чемпионов. Думаю, что, скорее всего, «Базель» добьется положительного результата.
- Бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий освободил пост главного тренера «Халл Сити». Почему у него не получилось в английском Чемпионшипе?
- Об этом, конечно, лучше самого Леонида Викторовича спрашивать. Я думаю, что были объективные причины. Наверное, и с точки зрения формирования команды не все, что он хотел видеть, получилось. Трансферная политика, думаю, не до конца соответствовала его амбициям. Но это тренерская жизнь: сегодня ты у руля, завтра — без руля... Понятно, что когда результат отрицательный, по голове тебя не погладят. Но то, что он решился на работу в Англии — это смелый поступок. К тому же, отрицательный опыт — это тоже опыт. Плюс он поработал в другой стране, в другой обстановке. В любом случае он приобрел еще больше знаний. Важно и то, что Чемпионшип — сложная лига. Напоминает мясорубку. Мастерство там уступает место единоборствам и силовому футболу. Еще Леша Смертин мне об этом много рассказывал. Футболисты тут обладают не столько мастерством, сколько волей, желанием победить и характером. А Слуцкий до этого работал с ЦСКА, где игра исполнителей была значительно лучшего качества.
- Главная тема последних дней - результаты жеребьевки чемпионата мира. Как вам соперники нашей сборной по группе?
- Много говорить здесь — нет смысла. Нормальная группа. Могла быть значительно хуже. Но оценивать силу соперников все-таки преждевременно. Ответить на этот вопрос смогут только игры. Пока все выглядит достаточно спокойно, но мы понимаем, что на чемпионат мира слабые команды не приезжают. Поэтому и Саудовская Аравия, и Египет, и уж тем более Уругвай — серьезные соперники. Недооценивать их не стоит. Говорить, что нашей сборной повезло с группой, я все-таки не стал бы. Это покажет чемпионат мира. Конечно, хотелось бы, чтобы наша команда вышла из этой группы, но опять же недооценивать соперников, конечно же, нельзя.
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