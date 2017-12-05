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Александр Селихов: в России премьер-лига не играющая

Вратарь "Спартака" Александр Селихов ответил на вопрос по поводу сложностей в игре с оборонительными командами, такими, как "Марибор" или "Амкар".

"Я сам играл в "Амкаре" и знаю, как много внимания в этом клубе уделяется нейтрализации соперника. В России вообще, можно сказать, Премьер-Лига не играющая, то есть преобладают клубы, которые в первую очередь не позволяют сопернику развивать свою игру. Все боятся вылета. Оттого футбол закрытый.

Значит, нам нужно вытаскивать матчи на мастерстве. Увы, не всегда это получается. Иногда соперники даже пользуются тем, что мы увлекаемся атаками, и наказывают", - передает слова Селихова "Bobsoccer".
Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 09:30
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№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:34) #
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online

Цитата: anatolik189
Может пора сделать в лиге 8 команд и играть в 4 круга?Футбол будет гораздо интересней

за будут Москва и Питер, а регионы?
Цитата: Rasmuz
Практически все бюджетные команды, кроме Зенита,Локомотива и Ахмата, сидят в автобусе, с одним блуждающим

а с Зенитом кроме Спартака и Краснодара все играют в автобус.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:25) #
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online

Практически все бюджетные команды, кроме Зенита,Локомотива и Ахмата, сидят в автобусе, с одним блуждающим, так как в денежном смысле напрямую зависят от результата.Частные команды стараются пореже пользоваться автобусом. А вообще все зависит от финансирования. В автобусе сидеть дешевле. Удельное набранное очко меньше стоит.
Регистрация: 29.08.2017
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 09:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Больше половина команд Премьер лиги состоят на балансе в "автобусном парке".Некоторые команды выстраивают перед штрафной по 2-3 автобуса.Может пора сделать в лиге 8 команд и играть в 4 круга?Футбол будет гораздо интересней.
Регистрация: 2.04.2012
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