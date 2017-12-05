Александр Селихов: в России премьер-лига не играющая

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
08:59
Александр Мостовой: для Слуцкого практика в "Халле" - мечта для тренера из "нефутбольной страны"
Александр Мостовой: для Слуцкого практика в "Халле" - мечта для тренера из "нефутбольной страны"
08:29
Евгений Алдонин: рассчитывать на победу в Манчестере будет сложно. Но армейцам уже можно поставить железную "пятерку"
Евгений Алдонин: рассчитывать на победу в Манчестере будет сложно. Но армейцам уже можно поставить железную "пятерку"
02:05
Зоран Тошич: "Зенит" и "Спартак" много потратили, а ЦСКА по-прежнему претендует на чемпионство (7)
Зоран Тошич: "Зенит" и "Спартак" много потратили, а ЦСКА по-прежнему претендует на чемпионство (7)
Вчера, 23:45
Джузеппе Росси подписал контракт с "Дженоа"
Джузеппе Росси подписал контракт с "Дженоа"
Вчера, 23:25
"Удинезе" на выезде разгромил "Кротоне"
"Удинезе" на выезде разгромил "Кротоне"
Вчера, 23:07
"Халл Слуцкого". Рефлексия о провале (8)
"Халл Слуцкого". Рефлексия о провале (8)
Вчера, 22:50
Геннадий Орлов: надо определиться, "Локомотив" едет на "Сапсане" или на старом паровозе (35)
Геннадий Орлов: надо определиться, "Локомотив" едет на "Сапсане" или на старом паровозе (35)
Вчера, 22:27
Жо признан лучшим игроком чемпионата Бразилии
Жо признан лучшим игроком чемпионата Бразилии
Вчера, 21:24
"Ньюкасл" интересуется Икером Касильясом
"Ньюкасл" интересуется Икером Касильясом
Вчера, 21:13
Марко Асенсио вернулся тренировкам в общей группе
Марко Асенсио вернулся тренировкам в общей группе
Вчера, 20:53
Иностранные туроператоры предложили создать к ЧМ-2018 специальные пункты для болельщиков
Иностранные туроператоры предложили создать к ЧМ-2018 специальные пункты для болельщиков
Вчера, 20:22
Франк Райкард: Месси – бог для всех (1)
Франк Райкард: Месси – бог для всех (1)
Вчера, 19:42
Поль Погба опоздал на тренировку "МЮ" перед матчем с ЦСКА (1)
Поль Погба опоздал на тренировку "МЮ" перед матчем с ЦСКА (1)
Вчера, 19:32
"Спартак" прибыл в Ливерпуль (10)
"Спартак" прибыл в Ливерпуль (10)
Александр Селихов: в России премьер-лига не играющая
Вратарь "Спартака" Александр Селихов ответил на вопрос по поводу сложностей в игре с оборонительными командами, такими, как "Марибор" или "Амкар".
"Я сам играл в "Амкаре" и знаю, как много внимания в этом клубе уделяется нейтрализации соперника. В России вообще, можно сказать, Премьер-Лига не играющая, то есть преобладают клубы, которые в первую очередь не позволяют сопернику развивать свою игру. Все боятся вылета. Оттого футбол закрытый.
Значит, нам нужно вытаскивать матчи на мастерстве. Увы, не всегда это получается. Иногда соперники даже пользуются тем, что мы увлекаемся атаками, и наказывают", - передает слова Селихова "Bobsoccer".
"Я сам играл в "Амкаре" и знаю, как много внимания в этом клубе уделяется нейтрализации соперника. В России вообще, можно сказать, Премьер-Лига не играющая, то есть преобладают клубы, которые в первую очередь не позволяют сопернику развивать свою игру. Все боятся вылета. Оттого футбол закрытый.
Значит, нам нужно вытаскивать матчи на мастерстве. Увы, не всегда это получается. Иногда соперники даже пользуются тем, что мы увлекаемся атаками, и наказывают", - передает слова Селихова "Bobsoccer".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.