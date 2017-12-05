Александр Селихов: хотелось бы попробовать свои силы в футболе Испании

Вратарь "Спартака" Александр Селихов в преддверии матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем" подтвердил свое желание поиграть в чемпионате Испании.– Давайте не будем искать легких путей! Лига чемпионов – более престижный турнир, и мы, конечно же, будем играть в Англии на победу.– Я и сейчас готов повторить, что мне хотелось бы попробовать свои силы в футболе Испании, а также глубже узнать и понять, как там живут люди. Почему-то нравится испанский чемпионат.– Знаю, что дела у нее складываются неважно. Еще недавно вообще шла последней. Сейчас хотя бы несколько подправила свое положение.