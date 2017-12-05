Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Селихов: хотелось бы попробовать свои силы в футболе Испании

Вратарь "Спартака" Александр Селихов в преддверии матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем" подтвердил свое желание поиграть в чемпионате Испании.

– Теперь хотелось бы продолжить со "Спартаком" выступления в Лиге чемпионов или вас удовлетворит переход в Лигу Европы, где объективно у команды больше шансов пройти достаточно далеко?

– Давайте не будем искать легких путей! Лига чемпионов – более престижный турнир, и мы, конечно же, будем играть в Англии на победу.

– Будучи еще вратарем "Амкара", вы заявили, что хотели бы поиграть за "Малагу", что у вас даже есть такая цель. Прозвучало неожиданно и оригинально.

– Я и сейчас готов повторить, что мне хотелось бы попробовать свои силы в футболе Испании, а также глубже узнать и понять, как там живут люди. Почему-то нравится испанский чемпионат.

– Вы в курсе, что она, проводящая десятый сезон подряд в высшем дивизионе, стоит сейчас на вылет?

– Знаю, что дела у нее складываются неважно. Еще недавно вообще шла последней. Сейчас хотя бы несколько подправила свое положение.

Bobsoccer
Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 10:18
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.