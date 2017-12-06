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Вячеслав Грозный: сегодня "Спартак" ни в чем не уступает "Ливерпулю"

Бывший тренер "Спартака" Вячеслав Грозный высказался относительно о предстоящем матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"После матча англичан в Севилье и игры с "Челси", когда лондонцы сравняли счет в результате ошибки, верю, что "Спартак" выиграет. Красно-белые по статистике хорошо играли с английскими клубами.

А в Москве спартаковцы осторожничали, там была другая стратегия. А сейчас терять уже нечего. Место в Лиге Европы забронировано. Четыре гола забили в Краснодаре, три - "Зениту". У "Спартака" поправились практически все игроки нападения, он быстро переходит из обороны в атаку. Каждый из футболистов индивидуально силен.

"Ливерпуль", на мой взгляд, посредственно действует в обороне. Не очень хороший у него вратарь, который допускает ляпы. Хотя в нападении действует прилично, но любая быстрая атака со стороны красно-белых будет неприятной для англичан, быстрых спартаковцев не так просто догнать. Просто надо надежно сыграть против Салаха и компании. Надо быть внимательным в том плане, что египетский форвард в очень хорошей форме, убегает и в каждой игре имеет моменты. Коутиньо - интересный диспетчер, с закрытыми глазами может дать передачу в любую зону.

Каррера - молодец. Он привел команду к чемпионству и сейчас в душе мечтает о победе в Ливерпуле. Ему известны слабости соперника. Вспомните матч в Севилье. Пять мячей из шести было забиты при стандартах. Сегодня "Спартак" ни в чем не уступает "Ливерпулю" ни по составу, ни по качеству игры, которое в последних матчах лучше, чем у англичан", - цитирует Грозного "Спорт уик-энд".
Теги: Грозный Спартак
Сегодня, 09:28
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