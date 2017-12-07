Садио Мане: это было потрясающе, и мы заслужили победу

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане прокомментировал крупную победу над "Спартаком" (7:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов."Мы показали отличный футбол, наше выступление было великолепным. Это было потрясающе, и мы заслужили победу", - приводит слова Мане BT Sport.