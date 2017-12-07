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"Шальке" продлил контракт с Налдо на один год

"Шальке" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Налдо на один год.

Новое соглашение 35-летнего бразильского футболиста рассчитано до 30 июня 2019 года.

В "Шальке" Налдо перешёл на правах свободного агента летом прошлого года после ухода из "Вольфсбурга".
Теги: Налдо Шахтер
Сегодня, 21:15
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