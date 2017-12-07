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Уэсли Снейдер договорился о контракте с "Лос-Анджелес Гэлакси"

Полузащитник "Ниццы" Уэсли Снейдер согласовал контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает Goal.com со ссылкой на AD.

Трансфер состоится уже в январе, если французы примут предложение американского клуба.

В этом сезоне Снейдер провел 8 матчей за "Ниццу" и отдал 1 голевой пас.
Теги: Снейдер Лос-Анджелес Гэлакси Ницца Трансферы
Сегодня, 22:07
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