Уэсли Снейдер договорился о контракте с "Лос-Анджелес Гэлакси"

Полузащитник "Ниццы" Уэсли Снейдер согласовал контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает Goal.com со ссылкой на AD.Трансфер состоится уже в январе, если французы примут предложение американского клуба.В этом сезоне Снейдер провел 8 матчей за "Ниццу" и отдал 1 голевой пас.