Хавбек "Оренбурга" Денис Попович назван лучшим игроком месяца в ФНЛ

Полузащитник "Оренбурга" Денис Попович признан лучшим игроком Футбольной национальной лиги в ноябре по версии самой лиги. Словенский футболист сыграл в рамках ФНЛ пять матчей и отметился двумя голевыми передачами.На втором месте вратарь "Олимпийца" Артур Анисимов, третьим стал защитник "Тамбова" Евгений Шляков.