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Хавбек "Оренбурга" Денис Попович назван лучшим игроком месяца в ФНЛ

Полузащитник "Оренбурга" Денис Попович признан лучшим игроком Футбольной национальной лиги в ноябре по версии самой лиги. Словенский футболист сыграл в рамках ФНЛ пять матчей и отметился двумя голевыми передачами.

На втором месте вратарь "Олимпийца" Артур Анисимов, третьим стал защитник "Тамбова" Евгений Шляков.

ФНЛ
Теги: Оренбург
Сегодня, 11:58
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