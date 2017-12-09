Российская премьер-лига поддержала Евгения Баляйкина

Российская футбольная премьер-лига опубликовала слова поддержки в адрес полузащитника "СКА-Хабаровск" Евгения Баляйкина.Ранее сообщалось, что после тяжелой болезни ушла из жизни супруга футболиста Софья."Российская футбольная премьер-лига выражает глубокие соболезнования футболисту "СКА-Хабаровск" Евгению Баляйкину и его семье в связи с безвременной кончиной его супруги Софьи. В этот тяжелый час мы с вами. Крепитесь", – говорится в твиттере РФПЛ.