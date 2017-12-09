Курбан Бердыев: настораживает, что после замен во втором тайме наша игра посыпалась

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол" после матча 20-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (3:1) отметил, что обеспокоен игрой тех, кто выходил на поле со скамейки запасных."Получалось многое, но не все, особенно после замен во второй половине, после чего наша игра посыпалась, и это настораживает. То, что мы увидели в первом тайме – это только начало, проблески того, что мы хотим видеть от команды. Самое главное, чем доволен в этой части сезона – изменением менталитета, это самое важное. На этой базе можно строить команду", - сказал Бердыев.