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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Курбан Бердыев: настораживает, что после замен во втором тайме наша игра посыпалась
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол" после матча 20-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (3:1) отметил, что обеспокоен игрой тех, кто выходил на поле со скамейки запасных.
"Получалось многое, но не все, особенно после замен во второй половине, после чего наша игра посыпалась, и это настораживает. То, что мы увидели в первом тайме – это только начало, проблески того, что мы хотим видеть от команды. Самое главное, чем доволен в этой части сезона – изменением менталитета, это самое важное. На этой базе можно строить команду", - сказал Бердыев.
"Получалось многое, но не все, особенно после замен во второй половине, после чего наша игра посыпалась, и это настораживает. То, что мы увидели в первом тайме – это только начало, проблески того, что мы хотим видеть от команды. Самое главное, чем доволен в этой части сезона – изменением менталитета, это самое важное. На этой базе можно строить команду", - сказал Бердыев.
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