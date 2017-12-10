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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Алдонин: атакующий потенциал ЦСКА очень сильно ограничен
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу своей бывшей команды против "Спартака" (0:3) в рамках 20-го тура чемпионата России.
- Матч проигран. Прежде всего, имеется вопрос по составу армейцев, потому что у красно-синих нет вариативности в атаке. Игроки есть, но, по большому счету, главному тренеру Виктору Гончаренко некем усилить команду по ходу матча. Можно там Понтуса Вернблума передвинуть вперед, можно кому-то еще поменять позицию, но на этом все - больше вариантов нет. На мой взгляд, фактически первый пропущенный мяч в первой половине встречи на 10-й минуте, по сути, предопределил тактику и исход противостояния, поскольку пришлось армейцам раскрываться и мчаться вперед сломя голову. Конечно, в данной ситуации красно-синим было очень тяжело, потому что атакующий потенциал армейцев очень сильно ограничен. Понятно, что в быстрых атаках спартаковцы, имея огромное пространство, забили второй и третий мяч. Они имели преимущество в количество футболистов в атаке, то есть обороняющихся игроков у армейцев было меньше, чем атакующих игроков у красно-белых, что редко бывает в современном футболе.
- Учитывая статус дерби, вам не кажется, что Понтус Вернблум в этой игре куда полезней был бы на своей родной позиции - опорного полузащитника?
- Изначально Понтус Вернблум был поставлен на позицию центрального нападающего, и сразу же у армейцев оборонительный потенциал резко уменьшился. Понятное дело, что Бибрас Натхо на позиции опорного полузащитника смотрится куда хуже, чем на позиции плеймейкера и созидателя. Израильтянин провел сегодня далеко свой не самый лучший матч. Его потеря мяча при втором пропущенном голе повлияла на этот эпизод. Я считаю, что когда команда большими силами идет в атаку, то это уже получается авантюрный футбол, особенно при игре в обороне. Армейцы у чужих ворот не забили хороший момент. У Понтуса Вернблума был великолепный шанс для взятия ворот, когда мяч к нему отскочил на ударную позицию, но он не реализовал, хотя, если бы забил, то счет стал бы 1:1 и игра сама могла измениться, как в тактическом плане, так и в психологическом.
- Защитник Виктор Васин раз за разом становится участником пропущенных мячей. Есть ли у вас к нему вопросы?
- Честно говоря, я игру ЦСКА не оцениваю по выступлениям Виктора Васина. В команде и без него есть, кто ошибается, поэтому я бы не стал еще дополнять эту ситуацию поисками виновного. По составу и игре армейцев есть много вопросов и не только по линии обороны.
- Матч проигран. Прежде всего, имеется вопрос по составу армейцев, потому что у красно-синих нет вариативности в атаке. Игроки есть, но, по большому счету, главному тренеру Виктору Гончаренко некем усилить команду по ходу матча. Можно там Понтуса Вернблума передвинуть вперед, можно кому-то еще поменять позицию, но на этом все - больше вариантов нет. На мой взгляд, фактически первый пропущенный мяч в первой половине встречи на 10-й минуте, по сути, предопределил тактику и исход противостояния, поскольку пришлось армейцам раскрываться и мчаться вперед сломя голову. Конечно, в данной ситуации красно-синим было очень тяжело, потому что атакующий потенциал армейцев очень сильно ограничен. Понятно, что в быстрых атаках спартаковцы, имея огромное пространство, забили второй и третий мяч. Они имели преимущество в количество футболистов в атаке, то есть обороняющихся игроков у армейцев было меньше, чем атакующих игроков у красно-белых, что редко бывает в современном футболе.
- Учитывая статус дерби, вам не кажется, что Понтус Вернблум в этой игре куда полезней был бы на своей родной позиции - опорного полузащитника?
- Изначально Понтус Вернблум был поставлен на позицию центрального нападающего, и сразу же у армейцев оборонительный потенциал резко уменьшился. Понятное дело, что Бибрас Натхо на позиции опорного полузащитника смотрится куда хуже, чем на позиции плеймейкера и созидателя. Израильтянин провел сегодня далеко свой не самый лучший матч. Его потеря мяча при втором пропущенном голе повлияла на этот эпизод. Я считаю, что когда команда большими силами идет в атаку, то это уже получается авантюрный футбол, особенно при игре в обороне. Армейцы у чужих ворот не забили хороший момент. У Понтуса Вернблума был великолепный шанс для взятия ворот, когда мяч к нему отскочил на ударную позицию, но он не реализовал, хотя, если бы забил, то счет стал бы 1:1 и игра сама могла измениться, как в тактическом плане, так и в психологическом.
- Защитник Виктор Васин раз за разом становится участником пропущенных мячей. Есть ли у вас к нему вопросы?
- Честно говоря, я игру ЦСКА не оцениваю по выступлениям Виктора Васина. В команде и без него есть, кто ошибается, поэтому я бы не стал еще дополнять эту ситуацию поисками виновного. По составу и игре армейцев есть много вопросов и не только по линии обороны.
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