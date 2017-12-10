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Евгений Алдонин: атакующий потенциал ЦСКА очень сильно ограничен

Евгений Алдонин: атакующий потенциал ЦСКА очень сильно ограничен Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу своей бывшей команды против "Спартака" (0:3) в рамках 20-го тура чемпионата России.

- Матч проигран. Прежде всего, имеется вопрос по составу армейцев, потому что у красно-синих нет вариативности в атаке. Игроки есть, но, по большому счету, главному тренеру Виктору Гончаренко некем усилить команду по ходу матча. Можно там Понтуса Вернблума передвинуть вперед, можно кому-то еще поменять позицию, но на этом все - больше вариантов нет. На мой взгляд, фактически первый пропущенный мяч в первой половине встречи на 10-й минуте, по сути, предопределил тактику и исход противостояния, поскольку пришлось армейцам раскрываться и мчаться вперед сломя голову. Конечно, в данной ситуации красно-синим было очень тяжело, потому что атакующий потенциал армейцев очень сильно ограничен. Понятно, что в быстрых атаках спартаковцы, имея огромное пространство, забили второй и третий мяч. Они имели преимущество в количество футболистов в атаке, то есть обороняющихся игроков у армейцев было меньше, чем атакующих игроков у красно-белых, что редко бывает в современном футболе.

- Учитывая статус дерби, вам не кажется, что Понтус Вернблум в этой игре куда полезней был бы на своей родной позиции - опорного полузащитника?

- Изначально Понтус Вернблум был поставлен на позицию центрального нападающего, и сразу же у армейцев оборонительный потенциал резко уменьшился. Понятное дело, что Бибрас Натхо на позиции опорного полузащитника смотрится куда хуже, чем на позиции плеймейкера и созидателя. Израильтянин провел сегодня далеко свой не самый лучший матч. Его потеря мяча при втором пропущенном голе повлияла на этот эпизод. Я считаю, что когда команда большими силами идет в атаку, то это уже получается авантюрный футбол, особенно при игре в обороне. Армейцы у чужих ворот не забили хороший момент. У Понтуса Вернблума был великолепный шанс для взятия ворот, когда мяч к нему отскочил на ударную позицию, но он не реализовал, хотя, если бы забил, то счет стал бы 1:1 и игра сама могла измениться, как в тактическом плане, так и в психологическом.

- Защитник Виктор Васин раз за разом становится участником пропущенных мячей. Есть ли у вас к нему вопросы?

- Честно говоря, я игру ЦСКА не оцениваю по выступлениям Виктора Васина. В команде и без него есть, кто ошибается, поэтому я бы не стал еще дополнять эту ситуацию поисками виновного. По составу и игре армейцев есть много вопросов и не только по линии обороны.
Теги: Алдонин Спартак ЦСКА
Сегодня, 22:10
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(1)
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:20) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вернблум имел разве голевой момент?Там метров 10 было до ворот и плюс 2 защитника,ахах.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 22:13) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
а до матча Началов кричал что цска победит,ешь прелый овес теперь
Регистрация: 20.04.2017
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