Чудеса случаются: почему не стоит короновать «Манчестер Сити» раньше времени

Накануне на «Олд Траффорде» «Манчестер Сити» сделал хорошую заявку на чемпионский титул. «Горожане» переиграли своего главного конкурента на его поле, упрочив лидирующие позиции. Смотря на турнирную таблицу, невольно приходишь к мысли, что чемпионская гонка окончена. Но спешить с такими выводами не стоит.– о турнирных раскладах в английской Премьер-лиге.Хосеп Гвардиола приехал в Англию с намерением построить команду, которая будет играть по лекалам каталонца. Периодически тренера «Манчестер Сити» критиковали за отсутствие гибкости, нежелание адаптироваться к английскому футболу, кадровый выбор. Эксперты ведущих футбольных передач Англии изрядно смеялись и одновременно негодовали после того, как Гвардиола избавился от вратаря Джо Харта, сделав выбор в пользу Клаудио Браво. Чилийский голкипер не добирался до мяча на стандартах из-за невысокого роста, периодически дарил мяч сопернику, отказываясь сыграть на вынос в сложных ситуациях. Сколько очков «Сити» не досчитался в прошлом сезоне из-за Браво?Тем не менее, Гвардиола не отказывался от своей философии, игнорировал мнение критиков и продолжал идти к своей цели. В прошлом сезоне «Сити» стал едва ли не главным неудачником среди английских клубов. «Челси» стал чемпионом Англии, «МЮ» выиграл Лигу Европы и кубок английской лиги, «Арсенал» - кубок Англии. «Горожане» завершили сезон без единого трофея, провалились в Лиге чемпионов, вылетев уже после первого раунда плэй-офф, а в чемпионате Англии отстали от «Челси» на 15 очков.Похоже, что Гвардиолу отсутствие результата совершенно не смутило. И теперь он уверенно идёт к историческому чемпионству. Если «Сити» выиграет Премьер-Лигу, то сам Гвардиола в роли тренера станет чемпионом Англии, Испании и Германии. Сейчас «Манчестер Сити» называют сильнейшей командой мира. И отказаться от такого эпитета сложно, особенно если взглянуть на турнирную таблицу Премьер-Лиги.Накануне «Сити» одержал победу, которая вполне может стать ключевой. «Юнайтед» в нынешнем сезоне выиграл все десять домашних матчей во всех турнирах. В 10 встречах на «Олд Траффорде» «красные дьяволы» пропустили всего один гол. «Сити» удалось забить столько же, сколько всем предыдущим соперником «Юнайтед» вместе взятым.После окончания игры расстроенный Жозе Моуриньо посетовал на невезение и неназначенный пенальти в ворота «Сити». Тем не менее, португальцу хватило сил признать, что теперь чемпионская гонка, по всей видимости, окончена. «”Манчестер Сити” – очень хорошая команда, на их стороне удача, футбольные боги стоят за ними», - заключил Моуриньо.Именно на такой мысли можно было себя поймать при просмотре дерби. «Юнайтед» пропустил голы в совершенно несвойственной для себя манере. Оба были забиты во время стандартов. И это притом, что «МЮ» явно превосходит в росте и габаритов своего соперника. Символично и то, что со-автором второго гола гостей стал Лукаку, прибежавший в штрафную на стандарт. Моуриньо сделал всё, чтобы связать «горожан» по рукам и ногам. Периодически показатель владения мячом «Сити» выходил за пределы 70%. Но пропускал «Юнайтед» не после фирменных кружевных комбинаций, а в результате каких-то невероятных стечений обстоятельств, рикошетов и неудачных отскоков. Как тут не заговорить о том, что на стороне «Сити» были футбольные боги?В то же время нельзя сказать, что победа «Сити» была незаслуженной. В этом матче гости были лучше, они создали больше опасных моментов, хотя турнирные расклады вполне располагали к тому, чтобы сыграть на ничью. Видимо, Хосеп Гвардиола ставить такие задачи своим футболистам просто не хочет и не умеет. Сегодня наставник «Сити» - король футбольной Англии. «Горожане» переписали очередной рекорд, одержав 14-ю победу подряд. Это – абсолютно немыслимое достижение для столь конкурентной лиги, как АПЛ. Впрочем, зачем говорить о чём-то невероятном, когда Гвардиола сумел воссоздать каталонский футбол на британских островах, что также выглядело чем-то немыслимым?Если бы в начале сезона кто-то сказал, что чемпионская интрига в английской Премьер-Лиге будет при смерти уже к концу первого круга, его бы просто обсмеяли. Сегодня АПЛ является подобием НХЛ и НБА – лиг, в которых собраны все звёзды и зажиточные клубы. Предполагалось, что чемпионат Англии превратится в настоящее поле брани между Конте, Гвардиолой, Клоппом, Моуриньо, Венгером и Почеттино. На деле все получается иначе.Отрыв в 11 очков, конечно, впечатляет. Ни в одном чемпионате большой футбольной пятёрки у текущего лидера нет подобного гандикапа. Даже во Франции, где ПСЖ можно было смело короновать ещё до старта, парижане пока «везут» своим преследователям девять очков. В Германии «Бавария» оторвалась на 8, в Испании «Барса» - на 5 очков.В чемпионате Англии «Манчестер Сити» уже разбил прямых конкурентов. В оставшихся турах первого круга команде Хосепа Гвардиолы из топов предстоит сыграть лишь с «Тоттенхэмом». Ранее «Сити» обыграл «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Юнайтед». Общий счёт в играх с прямыми конкурентами в борьбе за чемпионство составил 11-2. Ещё есть вопросы по поводу доминирования «горожан»?Впечатляют и показатели «Сити». Команда в среднем забивает по три мяча за игру в АПЛ (лучший показатель лиги). В 16 матчах было пропущено лишь 11 мячей (тоже лучший показатель наравне с «Юнайтед»). Лишь дважды «горожане» пропускали более одно мяча за матч. Случилось это в играх со «Сток Сити» (победа 7:2) и «Вест Бромвичем» (3:2).Букмекерская контора Paddy Power ещё в преддверии манчестерского дерби выплатила выигрыши клиентам, поставившим на то, что «Сити» станет чемпионом. До начала сезона коэффициент на «золото» «горожан» составлял 2.88, а перед дерби – 1.11. Сейчас, по всей видимости, котировки и вовсе опустились до 1.01.Тем не менее, короновать «Сити» пока не стоит. Команды прошли лишь 1/3 пути, а английский чемпионат славится своей непредсказуемостью. В истории АПЛ случались невероятные камбэки, о которых хорошо помнят болельщики манчестерских грандов.В сезоне 2011/2012 «Юнайтед» за девять туров до конца опережал «горожан» на 8 очков. Тогда главный тренер «Сити» Роберто Манчини тоже признал, что чемпионская гонка закончилась. Тем не менее, всё закончилось исторической победой «Манчестер Сити». Более того, «золото» «горожане» добыли на последних секундах сезона, когда в заключительном туре в игре с «КПР» они в компенсированное время забили два мяча и одержали победу. Пожалуй, это – самый драматичный матч и развязка сезона в истории АПЛ.По аналогичному пути «горожане» прошли и в сезоне 2013/2014, когда они отставали от «Ливерпуля» на девять очков. Все мы помним то самое падение Джеррарда на «Энфилде» в матче с «Челси», которое положило начало камбэку «Сити».В чемпионскую гонку возвращался и «Юнайтед». В сезоне 1995/1996 в январе «красные дьяволы» занимали лишь пятое место в турнирной таблице. Но сезон они завершили серией из 13 побед в 15 матчах, что помогло «МЮ» отыграть 12-очковое отставание от «Ньюкасла».В прошлом сезоне игровой спад «Сити» пришёлся на декабрь – январь. Выдержать зимнее футбольное безумие в Англии непросто: период, который традиционно именуют Boxing Day, превращается в настоящий фестиваль футбола, когда команды играют через два дня на третий. В прошлом сезоне «горожане» в декабре и январе провели в АПЛ девять матчей. В них они потерпели четыре поражения, один раз сыграли вничью и одержали четыре победы.Энергозатратный футбол Хосепа Гвардиолы требует особой подготовки. Декабрь и январь могут стать определяющими в чемпионской гонке. Если «горожане» выдержат этот невероятный темп, то остановить их весной будет уже практически невозможно. Сразу отметим, что в нынешнем сезоне в Boxing Day у «Сити» будет весьма комфортный каледарь – с 23 декабря по 2 января им предстоит сыграть с «Борнмутом», «Ньюкаслом», «Кристал Пэлас» и «Уотфордом». Что ж, удача действительно благоволит «горожанам», но, повторимся, английская Премьер-Лига слишком непредсказуема, чтобы уже гравировать на трофее название команды Гвардиолы.