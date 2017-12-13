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ФИФА заблокировала покупку билетов на ЧМ-2018 для жителей Крыма

Жители Крыма не могут купить билеты на ЧМ-2018 в России, передают "Примечания".

При попытке заказать билеты сайт ФИФА на территории полуострова выдает ошибку, поскольку футбольная организация не признает Крым частью России. Использование vpn-серверов при этом не помогает.

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха высказался по поводу сложившейся ситуации.

"Точно такая же проблема с такой ошибкой была и во время продаж билетов на матчи Кубка конфедераций, проводившемся под эгидой ФИФА. Хозяйкой этого турнира тоже была Россия. Интерфейс сайта ФИФА не видит Крым как Россию.

Есть определенная санкционная история: ФИФА считает Крым частью Украины. Обходили мы это просто – люди к нам обращались с заявками, и мы по этим заявкам закупали билеты через Российский футбольный союз", – сказал Ветоха.

Крым не может получить и право транслировать матчи ЧМ-2018 в фан-зонах. "ФИФА пока не видит нас как членов", – объяснил Ветоха.

Как заявила замминистра спорта России Наталья Паршикова, для крымчан будет организована продажа билетов через сайт РФС. В схожей ситуации оказались жители Абхазии и Южной Осетии.
Сегодня, 07:24
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№4 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 08:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Arien_Allan_Beck,
Абсолютно верно!
Регистрация: 12.03.2014
№3 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 07:51) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну во первых вопрос к РФС! Крыма нет на карте РФС на оф сайте посмотрел!
А там в ФИФА кажись правило что продажи билетов только для членов ФИФА. (однозначно утверждать не буду).
Думаю есть тонкости юридические которые надо решить! И тогда все будет ок!
Отставить истерию!
Просто странно все шишки на ФИФА скручивать если даже РФС не видит Крым как часть России! Надо просто оставить это дело юристам!


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 07:50) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
ФИФА мафия


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 07:27) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А как же "Мы вне политики?") Балаболы!!!
Регистрация: 8.11.2015
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