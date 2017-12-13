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Артем Милевский признан лучшим нападающим брестского "Динамо"

Артем Милевский признан болельщиками лучшим форвардом брестского "Динамо" по итогам сезона.

32-летний украинец получил 48,12% голосов болельщиков белорусского клуба. У ближайшего преследователя Нивалдо Феррейраы – 17,99%.

Милевский забил 5 голов и сделал 5 голевых передач в 15 матчах чемпионата Белоруссии.

"Динамо" Брест
Теги: Милевский
Сегодня, 08:24
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