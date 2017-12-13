Артем Милевский признан лучшим нападающим брестского "Динамо"

Артем Милевский признан болельщиками лучшим форвардом брестского "Динамо" по итогам сезона.32-летний украинец получил 48,12% голосов болельщиков белорусского клуба. У ближайшего преследователя Нивалдо Феррейраы – 17,99%.Милевский забил 5 голов и сделал 5 голевых передач в 15 матчах чемпионата Белоруссии.