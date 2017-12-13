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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Комбаров: ученье – свет, а неученье – чуть свет и на работу!
Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров опубликовал фотографию с братом Кириллом, одноклубником Денисом Глушаковым и защитником "Краснодара" Романом Шишкиным из университета университета РГУФКСМиТ.
"Ученье – свет, а неученье – чуть свет и на работу!", – написал Комбаров.
"Ученье – свет, а неученье – чуть свет и на работу!", – написал Комбаров.
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