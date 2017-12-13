Дмитрий Комбаров: ученье – свет, а неученье – чуть свет и на работу!

Ученье - свет, а неученье - чуть свет и на работу! A post shared by Дмитрий Комбаров (@kombarov_23) on Dec 13, 2017 at 3:23am PST

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров опубликовал фотографию с братом Кириллом, одноклубником Денисом Глушаковым и защитником "Краснодара" Романом Шишкиным из университета университета РГУФКСМиТ."Ученье – свет, а неученье – чуть свет и на работу!", – написал Комбаров.