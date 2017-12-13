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Дмитрий Комбаров: ученье – свет, а неученье – чуть свет и на работу!

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров опубликовал фотографию с братом Кириллом, одноклубником Денисом Глушаковым и защитником "Краснодара" Романом Шишкиным из университета университета РГУФКСМиТ.

"Ученье – свет, а неученье – чуть свет и на работу!", – написал Комбаров.

Ученье - свет, а неученье - чуть свет и на работу!

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Теги: Комбаров Д. Спартак Комбаров К. Шишкин
Сегодня, 19:06
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№2 Написал: ciko39 (Сегодня, 19:38) #
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online

Для всех любителей футбола и ставок!!! Есть сайт с которым вы будете только в плюсе. Я с ними сотрудничаю больше чем пол года и они не подводили. Рекомендую!!! Сайт - 1einsider.com
Регистрация: 13.12.2017
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 19:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Лицемер.


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013
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