Сборная Южной Кореи будет базироваться в Петербурге на ЧМ-2018

Сборная Южной Кореи будет базироваться в Петербурге в дни проведения чемпионата мира-2018, сообщает Форпост Запад.По словам директора по связям с общественностью Корейской футбольной ассоциации Чжу Жуа-хана, в городе на Неве чистый воздух, а Петербург – тихий регион, размещение базы в котором позволит игрокам спокойно отдохнуть.Напомним, сборная Южной Кореи на чемпионате мира сыграет в группе F с Германией, Мексикой и Швецией.