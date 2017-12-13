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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сборная Южной Кореи будет базироваться в Петербурге на ЧМ-2018
Сборная Южной Кореи будет базироваться в Петербурге в дни проведения чемпионата мира-2018, сообщает Форпост Запад.
По словам директора по связям с общественностью Корейской футбольной ассоциации Чжу Жуа-хана, в городе на Неве чистый воздух, а Петербург – тихий регион, размещение базы в котором позволит игрокам спокойно отдохнуть.
Напомним, сборная Южной Кореи на чемпионате мира сыграет в группе F с Германией, Мексикой и Швецией.
По словам директора по связям с общественностью Корейской футбольной ассоциации Чжу Жуа-хана, в городе на Неве чистый воздух, а Петербург – тихий регион, размещение базы в котором позволит игрокам спокойно отдохнуть.
Напомним, сборная Южной Кореи на чемпионате мира сыграет в группе F с Германией, Мексикой и Швецией.
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