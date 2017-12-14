Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Зенит" сыграет с "Црвеной Звездой", "Копенгагеном" и "Марибором"

"Зенит" рассказал о программе зимних сборов в ОАЭ и Турции, передает пресс-служба клуба. На первом сборе в Дубае сине-бело-голубые сыграют три товарищеских матча.

22 января

"Зенит" – "Копенгаген" (Дания)

25 января

"Зенит" – "Славия" (Чехия)

28 января

"Зенит» – "Гуанчжоу Эвергранд" (Китай)

Со 2 по 13 февраля "Зенит" будет тренироваться в турецком Белеке, где также запланированы три спарринга.

4 февраля

"Зенит" – "Слован" (Словакия)

7 февраля

"Зенит" – "Црвена Звезда" (Сербия)

10 февраля

"Зенит" – "Марибор" (Словения)
Теги: Зенит
Сегодня, 14:32
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.