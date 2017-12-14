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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Зенит" сыграет с "Црвеной Звездой", "Копенгагеном" и "Марибором"
"Зенит" рассказал о программе зимних сборов в ОАЭ и Турции, передает пресс-служба клуба. На первом сборе в Дубае сине-бело-голубые сыграют три товарищеских матча.
22 января
"Зенит" – "Копенгаген" (Дания)
25 января
"Зенит" – "Славия" (Чехия)
28 января
"Зенит» – "Гуанчжоу Эвергранд" (Китай)
Со 2 по 13 февраля "Зенит" будет тренироваться в турецком Белеке, где также запланированы три спарринга.
4 февраля
"Зенит" – "Слован" (Словакия)
7 февраля
"Зенит" – "Црвена Звезда" (Сербия)
10 февраля
"Зенит" – "Марибор" (Словения)
22 января
"Зенит" – "Копенгаген" (Дания)
25 января
"Зенит" – "Славия" (Чехия)
28 января
"Зенит» – "Гуанчжоу Эвергранд" (Китай)
Со 2 по 13 февраля "Зенит" будет тренироваться в турецком Белеке, где также запланированы три спарринга.
4 февраля
"Зенит" – "Слован" (Словакия)
7 февраля
"Зенит" – "Црвена Звезда" (Сербия)
10 февраля
"Зенит" – "Марибор" (Словения)
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