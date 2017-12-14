Роналдиньо подался в политику

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо будет избираться в бразильский сенат по списку от Социал-христианской партии от штата Минас-Жерайс, передает Football Italia.Роналдиньо официально пока не выдвигал свою кандидатуру, но он входит в команду Жаира Болсонаро, кандидата в президенты Бразилии на следующих выборах и главы Социал-христианской партии.