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Роналдиньо подался в политику

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо будет избираться в бразильский сенат по списку от Социал-христианской партии от штата Минас-Жерайс, передает Football Italia.

Роналдиньо официально пока не выдвигал свою кандидатуру, но он входит в команду Жаира Болсонаро, кандидата в президенты Бразилии на следующих выборах и главы Социал-христианской партии.
Теги: Роналдиньо
Сегодня, 16:31
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:37) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
там уже и Ромарио давно неплохо так ругается на тему коррупции
вот только не знаю - а есть ли толк от этого?
уж очень напоминает нашу думу.одни спортсмены и актеры.по профилю - по сути то никого


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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