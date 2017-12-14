"Пафос" объявил о заключении контракта с Дмитрием Торбинским

Бывший игрок сборной России Дмитрий Торбинский 1 января 2018 года присоединится к "Пасофу", cообщаетпресс-служба клуба."Пафос" на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Кипра.Торбинский ранее выступал в составе московского и челябинского "Спартака", "Локомотива", "Рубина", "Ростова". Последним клубом в его карьере был "Краснодар".