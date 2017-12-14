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"Пафос" объявил о заключении контракта с Дмитрием Торбинским

Бывший игрок сборной России Дмитрий Торбинский 1 января 2018 года присоединится к "Пасофу", cообщает
пресс-служба клуба.

"Пафос" на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Кипра.

Торбинский ранее выступал в составе московского и челябинского "Спартака", "Локомотива", "Рубина", "Ростова". Последним клубом в его карьере был "Краснодар".
Теги: Торбинский Трансферы
Сегодня, 21:21
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(2)
№5 Написал: Egger ссср (Сегодня, 22:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Торбинский : все ниже и ниже и ниже
Регистрация: 9.12.2017
№4 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 22:17) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи Торба.круши и жги!


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Регистрация: 6.02.2012
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:38) #
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  •  (5)

пафосная новость smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 21:33) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А почему в тексте написано по-другому?..
Регистрация: 2.08.2013
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:31) #
  • -4
  •  (4)
online

Какой -о пресный заголовок. Можно было бы: "Бывший игрок сборной России стал пафосным", или "Пафос Торбинского переходит все грани"..
Регистрация: 29.08.2016
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