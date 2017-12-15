Экс-футболист "Спартака" Ким Чельстрем решил завершить карьеру

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной Швеции Ким Чельстрем решил завершить карьеру, сообщает Expressen.Последним клубом 35-летнего футболиста был "Юргорден".На клубном уровне Чельстрем также выступал за "Хэкен", "Ренн", "Лион", "Спартак", "Арсенал" и "Грассхоппер".