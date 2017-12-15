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Экс-футболист "Спартака" Ким Чельстрем решил завершить карьеру

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной Швеции Ким Чельстрем решил завершить карьеру, сообщает Expressen.

Последним клубом 35-летнего футболиста был "Юргорден".

На клубном уровне Чельстрем также выступал за "Хэкен", "Ренн", "Лион", "Спартак", "Арсенал" и "Грассхоппер".
Теги: Чельстрем
Сегодня, 16:06
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№1 Написал: Rasmuz (Сегодня, 16:16) #
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online

Ким удачи!
Регистрация: 29.08.2017
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