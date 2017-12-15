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Эрик Байи перенесет операцию из-за травмы паха

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи перенесет операцию в связи с травмой паха, сообщает официальный сайт клуба.

Предполагается, что на восстановление футболисту понадобится от двух до трех месяцев.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:24
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